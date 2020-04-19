Süper Lig ne zaman başlayacak? Ercan Taner'den son dakika seyircisiz oynama açıklaması...

Ülkemizde ilk corona virüs vakası 11 Mart'ta görülmüştü. Bunun ardından 19 Mart günü Türkiye Futbol Federasyonu toplanmış ve Süper Lig dahil Türkiye'deki tüm profesyonel liglerin ertelendiğini açıklamıştı. Corona virüs futbol dünyasından da birçok isme bulaştı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ corona virüs yüzünden hastanede tedavi oldu. Tüm bu isimler tedavi olarak sağlıklarına kavuştu.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK? TÜRKİYE'DE LİGLERİN BAŞLAMA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Türkiye'de liglerin başlama tarihi olarak Mayıs ayı işaret ediliyor. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Türkiye'nin en tecrübeli maç spikerlerinden Ercan Taner, kendi Twitter hesabında son dakika açıklamalarında bulundu...

Liglerin oynanması kararı gelirse planlanan yerlerin Antalya ve Alanya olduğunu ifade eden Ercan Taner, maçların seyircisiz oynanacağını, teknik direktörlerin, futbolcuların ve kulüp çalışanlarının corona virüs testi yaptıracağını, maçlardan önce tüm görevlilerin ateşlerinin ölçüleceğini ve maç öncesi, maç sonu röportajlarında maske zorunluluğu olacağını vurguladı.

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