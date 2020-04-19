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? 'den son dakika seyircisiz oynama açıklaması...

Hem dünyayı hem de ülkemizi tehdit eden corona virüs yüzünden Türkiye'deki tüm ligler ertelenmişti. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un deneyimli spikeri ; Twitter üzerinden liglerin son durumu hakkında bilgiler paylaştı. Son dakika gelişmesine göre liglerde maçlar seyircisiz oynanacak, maçlardan önce stadyumlardaki tüm görevlilerin ateşleri ölçülecek. Maç öncesi ve maç sonu yapılan röportajlarda maske takmak zorunlu olacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 19.4.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 16:47 ABONE OL
Süper Lig ne zaman başlayacak? Ercan Taner'den son dakika seyircisiz oynama açıklaması...

Ülkemizde ilk corona virüs vakası 11 Mart'ta görülmüştü. Bunun ardından 19 Mart günü Türkiye Futbol Federasyonu toplanmış ve Süper Lig dahil Türkiye'deki tüm profesyonel liglerin ertelendiğini açıklamıştı. Corona virüs futbol dünyasından da birçok isme bulaştı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ corona virüs yüzünden hastanede tedavi oldu. Tüm bu isimler tedavi olarak sağlıklarına kavuştu.

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Türkiye'de liglerin başlama tarihi olarak Mayıs ayı işaret ediliyor. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Türkiye'nin en tecrübeli maç spikerlerinden Ercan Taner, kendi Twitter hesabında son dakika açıklamalarında bulundu...

Liglerin oynanması kararı gelirse planlanan yerlerin Antalya ve Alanya olduğunu ifade eden Ercan Taner, maçların seyircisiz oynanacağını, teknik direktörlerin, futbolcuların ve kulüp çalışanlarının corona virüs testi yaptıracağını, maçlardan önce tüm görevlilerin ateşlerinin ölçüleceğini ve maç öncesi, maç sonu röportajlarında maske zorunluluğu olacağını vurguladı.

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Süper Lig ne zaman başlayacak? Ercan Taner'den son dakika seyircisiz oynama açıklaması...
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