Flaş Ibrahimovic itirafı! Tehdit...

2018'de Manchester United'dan ayrıldıktan sonra MLS ekibi LA Galaxy'ye giden ve orada iki sezon geçiren Zlatan Ibrahimovic, takım arkadaşları tarafından sinirli ve tehditkar haliyle hatırlanıyor.

LA Galaxy'den eski takım arkadaşı Joao Pedro, bir mağlubiyet sonrası İsveçli yıldızın kendilerini ölümle tehdit ettiği Record'a verdiği röportajda şu şekilde anlattı:

"Houston Dynamo ile deplasmanda maçımız vardı. 1-0 öne geçtik, sonra onlar öne geçti. Maçı 2-2'ye getirdik. Son dakikalarda bir gol daha attılar ve 3-2 kazandılar. Maç sonunda Zlatan bizi bir güzel azarladı."

Bize, 'Eğer buraya plaja gitmek ve Hollywood'u gezmek için geldiyseniz söyleyin de bileyim. Bankada 300 milyonum var ve bir adaya sahibim. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Eğer biriniz ağzını açarsa onu öldürürüm, bunu gerçekten yaparım.' dedi."

Pedro aynı zamanda Zlatan'ın antrenmanlarda dahi ilgi odağı olmak istediğini belirtti:

"11'e 11 maç yapacaktık. Başlama vuruşunu kimin yapacağı sorulunca yardımcı hocamız 'Joao Pedro başlatsın çünkü bugün onun doğum günü' dedi. Ibrahimovic ona dönüp, 'Her gün benim doğum günüm, ver topu bana' dedi ve kahkaha attı."

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