Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emmanuel Adebayor'dan tepki çeken corona virüsü açıklaması

'dan tepki çeken corona virüsü açıklaması

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor forması giydikten sonra kariyerini Paraguay ekibi Olympia'da sürdüren Togolu oyuncu corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele amacıyla neden bağış yapmadığı yönündeki eleştirilere flaş bir yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 19:39 ABONE OL
Emmanuel Adebayor'dan tepki çeken corona virüsü açıklaması

Paraguay ekiplerinden Olympia'da forma giyen Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, çarpıcı açıklamalara imza attı. Corona virüsü salgını sonrası herhangi bir bağış gerçekleştirmeyen Adebayor, kendisi hakkında yapılan eleştirilere sert çıkıştı.

Afrikalı meslektaşlarının aksine yardım yapmayacağını dile getiren tecrübeli forvet, "Beni Eto'o ve Drogba'yla kıyaslayıp, neden şimdiye dek bir yardım vakfı kurmadığımı ya da neden bağış yapmadığımı soranlar için üzgünüm. Ama ne yazık ki ben onlar değilim. Ben Emmanuel Sheyi Adebayor'um ve her zaman istediğimi yapacağım. Ne istiyorsam onu yiyor, ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum." dedi.

Son olarak eleştirileri umursamayacağını da belirten 36 yaşındaki futbolcu, "Togo'da, bağış yapmadığım için beni eleştiren insanlar olacak. Bazıları ülkeye virüsü benim getirdiğimi düşünüyor. Bu çok talihsizce ama bu ülke böyle işte." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 3 sezon boyunca Medipol Başakşehir formasını terleten Emmanuel Adebayor, kısa süren Kayserispor macerasının ardından Paraguay Ligi'nin yolunu tutmuştu.

Gareth Bale'den doğduğu hastaneye corona virüsü yardımı Sergio Ramos'tan corona virüsü salgınıyla mücadele için dev bağış

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emmanuel Adebayor'dan tepki çeken corona virüsü açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA