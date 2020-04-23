Eski Beşiktaşlı Les Ferdinand'dan Loris Karius yorumu

1988-1989 yıllarında Beşiktaş'ta forma giyen ve kariyerini İngiltere Championship Lig ekibi Queens Park'ın sportif direktörü olarak sürdüren Les Ferdinand, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Corona virüsü (Covid-19) salgınının, işini çok fazla etkilemediğini belirten Ferdinand birçok oyuncu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ferdinand'ın açıklamalarından satır başları:

"Şu an sadece futbol değil, bütün dünya etkilendi. Kötü zamanlar yaşıyoruz ama futbolun her şeye karşı bağışıklığı olduğunu da gördük. Futbol her zaman hayatta kaldı. Yaptığım iş çok fazla değişmedi. Hala oyuncu avcısıyım. Teknolojiyle oyuncuları izliyorum, işim şu anda da devam ediyor."

"Futbolun ve toplumun yararı için oyunların ertelenmesi doğru karardı. Bütün sporlara baktığınız zaman, her yer aynı durumda" (EURO 2020'nin ertelenmesi hakkında)

"Hâlâ Beşiktaş'ın sonuçlarına bakıyorum, iyi olup olmadıklarını kontrol ediyorum. Türkiye'deki günlerimden birçok anım var. Futboluma da olumlu yansıdı. Beşiktaş'a çok teşekkür ediyorum beni kabul ettikleri için, önemli bir zamandı benim için.

Beşiktaş transferde gaza bastı! Tam 4 oyuncu

Loris Karius cephesinden flaş ayrılık açıklaması

"Karius ve N'Koudou iyi oyuncular. İngiltere'de yeterince iyi zaman geçirmediler ama tekrar başarılı olmak adına iyi bir yere gittiler."

"Süper Lig, her geçen yıl güçleniyor. Türkiye'ye gitmeyi düşünen birçok oyuncuyla konuşuyorum. Sörloth bence iyi bir oyuncu. Buradayken biraz zorlanmıştı ama diğer seçenekleri değerlendirdi. Trabzonspor'da iyi bir iş çıkartıyor. Umarım tekrar istediği yere ulaşır"

"Premier Lig'de bir kulübe geldiğinizde işler zor oluyor. Cenk Tosun bence iyi iş çıkardı. Teknik direktörü ve sahada oynadığı yer değişti. Ama şimdi gittiği yerde sevgi gösteriliyor. Neler yapabileceğini biliyoruz."

Hagi mi Alex mi? Cenk Tosun yanıtladı