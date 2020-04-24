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Genç futbolcu yoğun bakımda! Corona virüsü...

Son dakika corona virüsü haberleri... Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra spor organizasyonlarını ve sporcu sağlığını tehdidi altına alan corona virüsü nedeniyle forması giyen 'nın COVID 19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı ve genç ismin durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 10:50 ABONE OL
Genç futbolcu yoğun bakımda! Corona virüsü...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier, futbol camiasını endişelendiren bir haberi duyurdu. Kulüp, solunum problemi yaşayan bir oyuncusunun hafta başından beri hastanede tedavi gördüğünü ancak dün itibarıyla futbolcunun durumunun ağırlaştığını ve tedaviye yoğun bakımda devam edildiğini açıkladı.

Fransız basını ise oyuncunun 23 yaşındaki Junior Sambia olduğunu bildirdi. Genç futbolcunun corona virüsü semptomları gösterdiği için hastanede tedavi altına alınmasının ardından durumunun kötüye gittiği ifade edildi.

JUNIOR SAMBIA KİMDİR?
Junior Sambia'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanırsa, Ligue 1'de virüse yakalanan ilk oyuncu olacak. Kariyerine Niort altyapısında başlayan Sambia, 2017 yılında Montpellier'ye transfer olmuştu. Bu sezon 22 maça çıkan genç isim, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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Genç futbolcu yoğun bakımda! Corona virüsü...
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