Çaykur Rizesporlu Ismael Diomande'den alkışlanacak İstiklal Marşı performansı
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Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da forma giyen ve maç önü seremonilerinde elini kalbine götürerek İstiklal Marşı'nı okuyarak futbolseverlerin gönlünde taht kuran Fildişi Sahilli futbolcu Ismael Diamonde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı bir kez daha okudu. Karadeniz ekibinin sosyal medyadan paylaştığı o görüntü büyük beğeni kazandı.