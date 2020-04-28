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'den flaş erteleme yorumu: Kısa bir zaman içinde...

Futbol yorumcusu , 'da spor müsabakalarının eylül ayına kadar iptal edilmesiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Başka ülkelerin de bu yönde karar alacağını düşündüğünü söyleyen Dilmen, "Avrupa'daki hatta dünyadaki önemli liglerin devletlerinden de aynı kararı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 21:22 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 21:26 ABONE OL
Rıdvan Dilmen'den flaş erteleme yorumu: Kısa bir zaman içinde...

Fransa Başbakanı Edouard Philippe bugün yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ülkede futbol sezonunun devam etmeyeceğini açıklamıştı. Büyük spor organizasyonlarının eylül ayına kadar yasaklandığını belirten Philippe, "2019-2020 sezonu futbol dahil tüm spor müsabakaları yapılamayacak." ifadesini kullanmıştı.

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kararın tesadüf olduğunu düşündüğünü dile getiren Dilmen, "Bugün çok enteresan haber düştü yayın organlarına. Fransa Başbakanı tüm spor müsabakalarını eylül ayına kadar iptal etti. Daha önce Belçika ardından Hollanda vermişti bu kararı. Ancak Fransa'nın aldığı bu kararın çok tesadüf olduğunu düşünuyorum." dedi.

Başka ülkelerden de bu kararı beklediğini söyleyen Dilmen, "Kısa bir zaman içinde Avrupa'daki hatta dünyadaki önemli liglerin devletlerinden de aynı kararı bekliyorum. 'Bana ne UEFA'nın, FIFA'nın tavsiyelerinden' diyerek ilk ciddi çıkışı yapan Fransa'nın ardından gelecekler olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Rıdvan Dilmen'den flaş erteleme yorumu: Kısa bir zaman içinde...
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