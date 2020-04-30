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Son dakika: Başkanı hastaneye kaldırıldı

Kulübü Başkanı halsizlik sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye götürüldükten sonra ilk olarak corona virüsü (Covid-19) testi yapılan Cengiz'in test sonucu negatif çıktı. Ardından 3 ünite kan verilen Mustafa Cengiz, PET çekiminin yapılacağı pazartesi gününe kadar doktorların gözetimi altında tutulacak.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 30.4.2020 19:40 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 19:56 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 'halsizlik' nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz'e ilk olarak corona virüsü (Covid-19) testi yapıldı.

Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi.

Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.

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Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
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