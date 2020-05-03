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'nin gündemindeydi! Son görüntüsü olay oldu

'ın kış döneminde Arjantin takımlarından Estudiantes'e kiraladığı deneyimli defans oyuncusu 'nun son görüntüsü tartışmalara neden oldu. 'nin transfer gündemine de gelen yıldız ismin, sigara içip poker oynadığı, kardeşinin paylaştığı videoyla ortaya çıktı. Video kısa süre içinde silindi.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 14:03 ABONE OL
Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Son görüntüsü olay oldu

Ara transferde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan ve son anda Manchester United tarafından Estudiantes'e kiralanan tecrübeli defans oyuncusu Marcos Rojo'nun son görüntüsü ülkesini karıştırdı.

Oyuncunun kardeşi Franco Rojo tarafından sosyal medyadan paylaşılan ve hemen silinen videoda 30 yaşındaki futbolcunun sigara içip, poker oynadığı görülüyor. Tepkilere neden olan durum bununla da sınırlı değil. Videonun çekilme tarihi henüz bilinmese de yayınladığı tarih itibarıyla Rojo'nun etrafında 10'a yakın insan olduğu görülüyor ve sosyal mesafeye uyulmadığı gerekçesiyle yıldız isme sert eleştiriler geldi.

İngiliz ekibinin Estudiantes'e kiraladığı Rojo burada da istediği performansı gösteremedi. Yıldız oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle yalnızca 1 maça çıkabildi. Arjantinli ismin, Manchester United ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Son görüntüsü olay oldu
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