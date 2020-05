Marcio: Galatasaray gibi bir takımın 20 sene içinde bunu aşması gerekiyordu

Galatasaray 21 yıllık Kadıköy'deki galibiyet hasretine bu sezon son verirken 1999'da Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen takım hiç unutulmadı... Derbinin kahramanı olan Marcio, yıllarca Kadıköy'de attığı golle hatırlandı. SABAH karantina sürecini ABD'de geçiren Marcio'ya ulaştı. "Merhaba nasılsın? Teşekkürler iyiyim'' sözleriyle bizi karşılayan Galatasaray'ın Brezilyalı eski oyuncusu şu açıklamaları yaptı: Şu an çocuklarımın eğitimi için Amerika'dayım. Florida'da yaşıyoruz. New York gibi kötü görüntüler yok burada. Ama önlemimizi alıyoruz ve zorunda kalmadıkça evden dışarı çıkmıyoruz.



G.SARAY TARAFTARI HÂLÂ KALBİMDE

Deplasmandaki Fenerbahçe derbilerinden önce telefonum susmuyordu. Türkiye'den röportaj için arıyorlardı. Galatasaray gibi bir takımın 20 sene içinde bunu aşması gerekiyordu. Her sene derbinin sonucunu takip ediyordum ve üzülüyordum. Nihayet bu sezon kazandık, çok mutlu oldum. Türk insanı ve Galatasaray taraftarı hâlâ kalbimde. Bunca yıl geçmesine rağmen sosyal medyadan bana ulaşıp çok güzel mesajlar atıyorlar.



TERİM'E SAYGI DUYUYORUM LUCESCU İLE SORUN YAŞADIM

"KARIYERIMIN en özel günlerini Galatasaray'da geçirdim. 1 sezonda 4 kupa kazandık. Uluslararası başarılar elde ettik ve en iyi maçlarımı oynadım. Fatih Hoca sonrası, Lucescu döneminde ise süreklilik problemi yaşadım. Fatih Hoca'nın Koronavirüs'ü yenmesine çok sevindim. Onunla konuşmayı isterdim. Galatasaray'da bana çok yardımcı oldu. Saygı duyulması gereken bir isim. Aradaki rekabetin büyüklüğünden Fenerbahçe'ye attığım gol çok değerliydi ama Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'a attığım gol daha önemliydi. O gol finalde kırılma anı oldu, rahatladık ve bir gol daha bularak kupayı kazandık. Eşim ve çocuklarımla beraber İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline gelmeyi planlıyorduk ama salgın yüzünden bu hayilimizi erteledik."

