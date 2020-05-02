Fenerbahçe'nin efsane ismi Ümit Özat canlı yayında soruları yanıtlıyor!

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden, sarı lacivertli formayla 213 maça çıkan ve takımın kaptanlığını üstlenen Ümit Özat, fotomac.com.tr Instagram canlı yayında soruları yanıtlıyor.



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İşte Ümit Özat'ın açıklamaları

Bosna Hersek'den dönüş yaptık temelli, liglerin başlamasını bekliyoruz. Eski oyuncularım ile sürekli iletişim halindeyim.



Yurt dışında çalışmak ile yurt içinde çalışmak siyah ile gri kadar farklı ama herkesin balkanları görmesi, takip etmesi gerekir.



Avrupa'nın neresine giderse gidin bir sistem var ,başka ülkelerde bir kulübün sistemine uyum sağlayınca başarılı olabiliyorsunuz. Guordiola, Barcelona'da Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu ama Bayern Münih'de Şampiyonlar Ligini alamadı.



Klopp, Guardiola, Mourinho; Türkiye'ye gelse aynı imkanları veremeyeceğin için, başarılı olmazsa hüsran olacaktır. Avrupa'da başarılı olmuş hocalar Türkiye'ye geldiğinde aynı imkanları veremediğin için başarı olamıyorlar, sonra fazlasını alıp gidiyorlar.



Galatasaray'ın kulüp yapısı herkese örnek olmalı, hocasının arkasında sürekli oluyorlar. Fatih Hoca'dan sonra Lucescu geldiğinde şampiyon olamadı ama hocanın arkasında durdu ve başarılı oldu.



Zaten çirkin bir adamım ama sarışın olsaydım, küpe taksaydım Fenerbahçe'nin Maldini'si olurdum.



'Galatasaray'ı yenelim de ligde şampiyon olmasak da olur' düşüncelerini bırakmamız lazım. Sen 96'da Galatasaray'ı 4-0 yendin ama Galatasaray gitti şampiyon oldu, keşke yenemeseydin de sen şampiyon olsaydın.



Fenerbahçe'de oynarken 3 asist yaptığım maçta bile maçtan sonra çıkıp 'Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı' var dediler.



Fenerbahçe'nin bir sportif aklı olması gerekiyor, o kadar stoper aldın ama hala Jailson oynuyor. 32 yaşında gönderdiğin Emre'yi 36 yaşında futbolcu olarak geri alıyorsun. Sportif akıl olarak yararlanabilirsiniz ve Emre şu yaşında Fenerbahçe'nin en iyisi ise sorgulamak gerek.



Fenerbahçe'de şu an satılacak, değerli oyuncular bile Aziz Yıldırım'ın döneminde satın alınmış oyuncular.



Fenerbahçe'nin forması zaten 2 puan, 1 puan da oyuncu alamıyorsa zaten bıraksın gitsin. Fenerbahçe 2 puan ortalaması ile oynayamıyorsa takımda bir problem var.



Ben Fenerbahçe'de bir yerlere Ümit olarak, kaptan olarak gelmemeliyim. Ben orayı hakkederek gelmeliyim. Fenerbahçe'den ayrılırken, 'Bir gün Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev yapacağım' diye söz verdim ama bakalım.