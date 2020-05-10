Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 50 futbolcudan yeniden başlama kararına ret!

50 futbolcudan yeniden başlama kararına ret!

Avrupa'da futbolun devam edip etmeyeceği tartışma konusu. , ve 'da ligler iptal edilirken, ve 'de yeniden devam etmesi kararlaştırılmıştı. 'nde durumun ne olacağı merak konusuydu. Premier Lig yıldızları devam kararı çıkarsa, protesto etmeye hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 10.5.2020 12:09 ABONE OL
50 futbolcudan yeniden başlama kararına ret!

Corona virüsü salgını sonrası Avrupa; futbola nasıl geri dönüceğini planlarken Premier League'de ise kulüplerle futbolcular arasındaki anlaşmazlık devam ediyor.

Ada basınında çıkan ve Beinsports'un derlediği haberlere göre Premier League'de kariyerini sürdüren üst düzey 50 futbolcu, futbola başlama kararını reddetmeye hazır.

Premier League'de yer alan her kulüpten en az 2-3 oyuncunun geri dönüşe karşı çıktığı yazılırken futbolcuların virüsü ailelerine bulaştırmaktan çekindiği iddia edildi.

Olası başlama kararına karşı çıkanların başında gelenlerden biri Sergio Agüero... Arjantinli yıldız, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Hepimizin ailesi var. Kimimizin küçük çocukları, kimimizin yaşı büyük aile bireyleri var. Oyuna dönmek için risk alacak durumda değiliz." ifadelerini kullanmıştı.

Sheffield United menajeri Chris Wilder da; oyuncularının maça çıkmak istemeyişini anlayışla karşılayacağını duyurmuştu.

Brighton CEO'su Paul Barber ise "Futbolcuların sağlık yönetmeliği konusunda aydınlatılmaya ihtiyacı var. Onların endişelerini anlamalıyız. Eğer futbolcular sahaya çıkmayı reddederse nasıl bir pozisyon alacağımızı planlamak zorundayız." şeklinde konuştu.

Premier League'de kulüpler maçlara başlamak isterken futbolcular ise bu konuda ciddi çekimserlik yaşıyor... Ada'da futbola nasıl dönüleceği, bu soru işaretleri arasında belirsizliğini koruyor.

Süper Lig başlayacağı için istifa etti! "Ailemde virüs tedavisi görenler var" Son dakika: Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! Pozitif çıktı Barcelona'dan Beşiktaş'a corona virüsü mesajı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
50 futbolcudan yeniden başlama kararına ret!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA