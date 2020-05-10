Barcelona'dan takas kararı!

İspanyol basınında yer alan ve Beinsports'un derlediği haberlere göre, Inter'in 111 milyon Euro değer biçtiği Martinez için Barcelona başka bir teklifi masaya koydu. Buna göre, Umtiti, Junior Firpo, Semedo, Arturo Vidal, Rafinha ve Todibo'yu takasta kullanmak isteyen Barça, Inter'in cevabını bekliyor.

İtalyan kulübü ise, Lautaro Martinez'in Barcelona'ya gitme isteği nedeniyle teklifi değerlendirmek zorunda kalırken, şimdiden tercih yapmaya yaklaştı. Umtiti ve Samedo'yu maaşlarının yüksekliği nedeniyle eleyen Inter, Rafinha ve Junior Firpo'yu da düşünmüyor. İtalyanlara en yakın isimler ise, Arturo Vidal ve Todibo olarak gözüküyor.

Fenerbahçe gözünü kararttı! Marcelo...

Galatasaray'dan Beşiktaş'ın gözdesine kanca!

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

50 futbolcudan yeniden başlama kararına ret!

Trabzonspor'dan Devler Ligi için çifte transfer!