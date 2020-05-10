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Rodrigues, 'den ayrılmak istiyor

Corona virüsü nedeniyle liglerin askıya alınması kulüpleri ekonomik anlamda zorluyor. Birçok ekibi oyuncularıyla maaş indirimi için görüşmelerini sürdürüyor. Bu konuda yoğun mesai harcayan , 'in şok talebiyle sarsıldı. Sezon başında ekiplerinden Al İttihad'dan 2 yıllığına kiralanan yıldız futbolcunun, sarı-lacivertli takımdan ayrılmak için yönetime başvurduğu ifade edildi.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 10.5.2020 14:30 Son Güncelleme: 10.5.2020 14:32 ABONE OL
Rodrigues, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'de futbolcuların durumları netlik kazanmaya başladı. Sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues, yönetime ilginç bir teklifle gelerek ayrılmak istediğini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad'dan satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllık bedelsiz kiraladığı Garry Rodrigues, yeni sezonda sarı-lacivertli takımda görev almak istemiyor.

Sarı-lacivertli yönetime beklenmedik bir teklifle gelen Rodrigues, yeni sezona Al İttihad Kulübü'nde başlamak istiyor. Fenerbahçe Yönetimine, "Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim" şeklinde bir teklifle gelen Garry Rodrigues'in bu yaklaşımı şaşkınlık yaratırken, liglerin başlayıp başlamayacağı belli olmadığı için kendisine net bir cevap verilemediği öğrenildi.

Öte yandan Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad Kulübü Başkanı Anmar Al-Haili, 29 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon takıma dönmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu dile getirmişti.

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Rodrigues, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
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