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Muriqi'ye gelen teklifi resmen duyurdu!

'de geleceği merak konusu olan isimlerin başında Vedat Muriqi geliyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin peşinde olduğu yıldız golcü için menajeri açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.5.2020 10:36 Son Güncelleme: 10.5.2020 10:36 ABONE OL
Muriqi'ye gelen teklifi resmen duyurdu!

İlk sezonunda Fenerbahçe formasıyla öne çıkan isimlerden olan Vedat Muriç, ara transfer döneminden bu yana birçok takımın listesine girmişti. Özellikle Napoli, Lazio ve Tottenham'ın istediği iddia edilen golcü futbolcu için menajeri Haluk Canatar önemli açıklamalar yaptı.

Kosovalı oyuncuya son olarak ara dönemde Burnley'den resmi teklif geldiğini kaydeden Canatar, "İtalya ve Almanya'dan da talepler oldu ama Fenerbahçe, satmak istemedi ve konu kapandı. Yeni dönem için de Vedat'ın durumunu soran kulüpler var. Ancak bunu sadece Fenerbahçe'ye bildiririm. Önümüzdeki dönemde İngiltere ve İtalya'dan resmi talepler gelecek. Vedat da mutlaka gitmek istiyor gibi bir durum yok. Sonuçta Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşmesi var. Onun için her şey güzel gidiyor ve oynadığı kulüpten de memnun" ifadelerini kullandı.

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Muriqi'ye gelen teklifi resmen duyurdu!
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