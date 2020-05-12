Son dakika.. Fenerbahçe'de bir kişide daha corona virüsü çıktı!

Fenerbahçe'de bir çalışanın daha corona virüsü testleri pozitif çıktı. Geçtiğimiz hafta yapılan test sonuçlarına göre bir kulüp çalışanının salgına yakalandığını duyuran sarı-lacivertliler, dün yapılan testlerde de bir pozitif vaka olduğunu açıkladı.

Böylece sarı-lacivertli kulüpte salgına yakalanan kişi sayısı 2'ye çıkarken, bu isimlerin tedavileri ev izolasyonunda sürüyor.

Sarı-lacivertli takımın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 11 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.



Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır.



Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu tesislerimizde toplamda 2 çalışanımızda Covid-19 virüsü tespit edilmiştir.



Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."

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