Eto'o'dan Drogba'ya çarpıcı sözler! "Benim seviyemde olduğunu söylemesin"

Futbol camiasında sık sık, 'Dünyanın en iyisi kim?' tartışmaları yaşanıyor. Futbolseverler, Messi ve Ronaldo konusunda ikiye bölünmüş durumdayken, bir başka tartışma da Afrikalı oyuncular arasında başladı.

"EN İYİ AFRİKALI BENİM"

Liverpool'un eski golcüsü El-Hadji Diouf, tartışmayı başlatıp Afrika'nın en iyisinin kendisi olduğunu söylemişti. Senegalliye yanıt gecikmedi. Eto'o, tartışmaya katıldı ve kendisinin tüm zamanların en iyi büyük Afrikalı oyuncusu olduğunu savundu.

As gazetesinin canlı sohbetine katılan Samuel Eto'o, Diouf'un biraz sarhoş olduğu görüntüye atıfta bulunarak, "Her ne kadar kardeşim Diouf ekstra bir bardakla biraz kendini kaybetse de, tartışma yok. Ne Diouf ne de Drogba gelip, benim seviyemde veya benden daha iyi olduğunu söyleyebilirler. Bu benim söylediğim bir şey değil, bu bir gerçek. Bir numara olmak istedim ve kariyerim boyunca oradaydım" diye konuştu.

"BENDEN İYİSİ BREZİLYALI RONALDO"

Ntvspor'da yer alan habere göre, tüm zamanların en iyi golcüsü sorusuna, "Fenomen lakaplı Brezilyalı Ronaldo" yanıtını veren Eto'o, "Tüm zamanların en iyisi Ronaldo. O Fenomen. Ona büyük saygı ve hayranlık duyuyorum. Onun ardından bir çok isim geliyor. Bunların arasına beni de dahil ederdim" diye konuştu.

"MESSİ AKTİF FUTBOLCULAR İÇİNDE EN İYİSİ"

Barcelona'dan eski takım arkadaşı Lionel Messi'yi aktif futbolcular arasında en iyisi olarak nitelendiren Eto'o, "Oynayan oyuncular arasındaki en iyisi kim? Bunun yanıtı Lionel Messi. Kylian Mbappe'den daha deneyimli. Mbappe, gelecekte dünyanın en iyisi olacak" ifadelerini kullandı.

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