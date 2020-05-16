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istiyordu! 2 yıllık imza attı

'nin listesinde yer alan 'nin yıldız futbolcusu kararını verdi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı, yeni sezonda Inter forması giyecek. İtalyan basınında yer alan habere göre, anlaşma 2 yıllık. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.5.2020 16:03 ABONE OL
Fenerbahçe istiyordu! 2 yıllık imza attı

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Belçikalı forvet Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Yıldız futbolcunun yeni adresi netleşti. İtalyan basınından Repubblica'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Belçikalı futbolcunun, Inter'le iki yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında İngiltere Premier Lig devi Chelsea de bulunuyordu. Bu transferin ardından Lautaro Martinez'in Barcelona'ya gidişinin kolaylaşacağı ifade ediliyor.

7 SEZONDUR NAPOLI'DE
33 yaşındaki deneyimli golcü, Napoli'ye 2013 yılında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan gelmişti. Bu sezon İtalyan temsilcisi ile 29 maça çıkan Mertens, 12 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi. (Fotomaç)

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Fenerbahçe istiyordu! 2 yıllık imza attı
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