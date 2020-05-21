Bursaspor'un gönderdiği Yiğit Şengil'e Beşiktaş'tan davet!

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Yiğit Şengil, sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili bir gönderi paylaştı. Bursaspor taraftarlarından gelen tepkiler sonrası yeşil-beyazlı kulüp, genç oyuncunun kulübe aidiyet duygusu olmadığını ifade ederek yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Bu haberi aldıktan sonra büyük üzüntü duyduğunu açıklayan Şengil, bugün bir açıklama daha yaparak Beşiktaş'ın kendisine sahip çıktığını ifade etti.

Yiğit Şengil'in açıklaması şöyle:

Bursaspor, Yiğit Şengil ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Altyapımızda forma giyen Yiğit Şengil'in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Yiğit Şengil'in Bursaspor'dan gönderilmesine sebep olan Beşiktaş paylaşımı.

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