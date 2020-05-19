Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bursaspor'un genç futbolcusu Yiğit Şengil ile yollarını ayırdı! Beşiktaş...

'un genç futbolcusu ile yollarını ayırdı! ...

altyapısında forma giyen genç futbolcu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı nedeniyle kulüpten gönderildi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 19.5.2020 11:26 ABONE OL
Bursaspor'un genç futbolcusu Yiğit Şengil ile yollarını ayırdı! Beşiktaş...

Bursaspor, Beşiktaş paylaşımı yapan altyapı oyuncusu Yiğit Şengil'i kulüpten gönderdi.

Yeşil-beyazlıların altyapısında forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Yiğit Şengil, Beşiktaş'la ilgili bir paylaşım yapması üzerine Bursaspor'dan gönderildi. Yaptığı paylaşımda Beşiktaş logosunun olduğu bir fotoğrafın üzerine, "Var bir hayalimiz" diyerek siyah-beyazlı takımda oynama isteğini belirten genç oyuncunun, dün gece itibariyle Bursaspor kariyeri sona erdi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda forma giyen Yiğit Şengil'in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan bu olayın ardından Bursasporlu ve Beşiktaşlı taraftarların, sosyal medyadan hararetli tartışmaları gözlerden kaçmadı.

Beşiktaş Fabrice N'Sakala ile anlaştı! İşte ücreti...

İŞTE O PAYLAŞIM



BURSASPOR'UN AÇIKLAMASI



YİĞİT ŞENGİL'DEN AÇIKLAMA

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor'un genç futbolcusu Yiğit Şengil ile yollarını ayırdı! Beşiktaş...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA