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ile anlaşamadı! ...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta 3 sezondur forma giyen milli futbolcu , Beşiktaş ile ayrılığın eşiğinde. Siyah beyazlı kulübün önerdiği ücreti yeterli bulmayan Erkin, ile anlaşabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.5.2020 12:22 ABONE OL
Caner Erkin ile Beşiktaş anlaşamadı! Fenerbahçe...

Beşiktaş yönetiminin yıllık 850 bin Euro önerdiği Caner Erkin, bu teklifi yeterli bulmuyor. 32 yaşındaki futbolcunun bu rakamda ciddi bir iyileştirme olmadığı takdirde Siyah-Beyazlı kulüpten kopması bekleniyor.

Takvim'in haberine göre; Mevcut sözleşmesinde Beşiktaş'tan bonuslarla yıllık 2 milyon Euro kazanan yıldız futbolcu için eski kulübü Fenerbahçe'nin de devrede olduğu biliniyor. Siyah-Beyazlı yönetimle şu ana kadar yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamayan Caner'e Sarı-Lacivertliler'in daha yüksek bir ücret sunması bekleniyor.

Beşiktaş yıllık 850 bin Euro'luk teklifinde ısrarcı olduğu takdirde 32 yaşındaki oyuncu için tüm yollar Fenerbahçe'ye çıkıyor.

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Caner Erkin ile Beşiktaş anlaşamadı! Fenerbahçe...
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