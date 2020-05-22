Gökhan Töre Beşiktaş'a transfer olacak mı? Yeni Malatya'dan açıklama

Btc Turk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Thievy Bifouma ve Gökhan Töre hakkında çıkan Beşiktaş iddialarına yanıt geldi.

Ajansspor'a konuşan Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, kaleci Ufuk Ceylan ile yollarını ayırdıklarını söyleyerek, "Ufuk Ceylan devre arasında Göztepe'ye gitmek istemişti. O dönem Ufuk'un transferine izin vermemiştik, kırgınlığı vardı. Ufuk'a müsaade ettik ve yollarımız ayrıldı." dedi.

GÖKHAN TÖRE VE BIFOUMA AÇIKLAMASI!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan iki deneyimli futbolcu için de konuşan Gevrek, şunları söyledi: Bifouma ve Gökhan Töre ile alakalı bir şey yok. İki futbolcu ile ilgili Beşiktaş haberlerini basından takip ettim. Transferi sezon bitince oturur, konuşuruz.

Gökhan Töre'nin sözleşmesinde opsiyon var. Sergen Yalçın çok iyi bir insan ve çok iyi bir hoca. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta başarılı olacaktır. Sergen Yalçın çok zor bir dönemde göreve geldi ama başarılı olacaktır."

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