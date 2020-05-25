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Henry Onyekuru'dan flaş gönderme! 4 yıldız...

ekibi 'da forma giyen Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Yıldız isim, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup ettikleri maçta attığı golün ardından yaşadığı sevincin fotoğrafını, "İlklerin ve teklerin takımıyız... Türkiye’nin Tek 4 yıldızlı takımı Galatasaray" ifadeleriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 25.5.2020 21:01 ABONE OL
Henry Onyekuru'dan flaş gönderme! 4 yıldız...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve devre arası transfer döneminde yeniden 6 aylığına kadroya dahil edilen Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Kadıköy'de elde edilen 3-1'lik galibiyette attığı golün ardından verdiği pozu paylaşan Onyekuru, "İlklerin ve enlerin takımıyız... Türkiye'nin tek 4 yıldızlı takımı Galatasaray!" notunu düştü.

Bu gönderi sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir beğeni topladı.

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Henry Onyekuru'dan flaş gönderme! 4 yıldız...
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