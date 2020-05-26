Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ukrayna'da futbol başlıyor! İşte o tarih

'da futbol başlıyor! İşte o tarih

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen liglerin başlama tarihleri belli oluyor. Son olarak Futbol Federasyonu, müsabakaların 30 Mayıs tarihinde seyircisiz olarak yeniden başlayacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.5.2020 22:45 Son Güncelleme: 26.5.2020 23:02 ABONE OL
Ukrayna'da futbol başlıyor! İşte o tarih

Ukrayna'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan futbol karşılaşmaları 30 Mayıs'ta seyircisiz olarak yeniden başlayacak.

Ukrayna Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hükümetin Ukrayna Premier Ligi ve Ukrayna Kupası maçlarının devam etmesine izin verdiği belirtildi.

Lig karşılaşmalarının 30 Mayıs'ta seyircisiz yeniden başlayacağı ve sezonun 29 Temmuz'da tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Covid-19 salgını sebebiyle 17 Mart'ta askıya alınan Ukrayna Premier Ligi'nde Shakhtar Donetsk 59 puanla zirvede yer alıyor.

Portekiz 1. Futbol Ligi o tarihte başlayacak La Liga o tarihte başlayacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna'da futbol başlıyor! İşte o tarih
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA