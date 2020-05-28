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Lokomotiv Moskovalı 4 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

ekibi 'da forma giyen 4 futbolcuda yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 28.5.2020 18:05 ABONE OL
Lokomotiv Moskovalı 4 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Kulüpten yapılan açıklamada, Dmitry Barinov, Anton Kochenkov, Timur Suleymanov ve Roman Tugarev'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Herhangi bir semptom göstermeyen oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinaya girdikleri kaydedildi.

Rus ekibinde daha önce de Perulu futbolcu Jefferson Farfan koronavirüse yakalanmıştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Rusya Premier Lig'in 21 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

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Lokomotiv Moskovalı 4 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
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