Son dakika... TFF Süper Lig için son kararını verdi!

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan Süper Lig için nihai karar verildi.

TFF'de yapılan toplantının ardından, bir önceki toplantıda alınan 12 Haziran tarihi resmileşti. 26. haftanın ardından araya giren Süper Lig'de heyecan 12 Haziran'da başlayacak.

Kalan 8 haftalık dilim 12 Haziran'da yeniden başlayacakken, bir başka flaş karara daha imza atıldı.

Son toplantıda 7 takım bu sezon için 'küme düşme kaldırılsın' önerisinde bulunmuştu. Bu teklifin de reddedildiği aktarıldı.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası ise belirlenecek takvime göre oynanacak.

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