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Son dakika... için son kararını verdi!

Son dakika... Corona virüsü salgını nedeniyle 26. hafta maçlarının ardından araya giren 'de heyecan yeniden başlıyor. , bugün yaptığı toplantıda sezonun 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesine karar verdi. Süper Lig 12 Haziran'da 27. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Öte yandan 7 takımın, 'küme düşme kaldırılsın' önerisi de reddedildi.

Giriş Tarihi: 28.5.2020 15:53 Son Güncelleme: 28.5.2020 16:27 ABONE OL
Son dakika... TFF Süper Lig için son kararını verdi!

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan Süper Lig için nihai karar verildi.

TFF'de yapılan toplantının ardından, bir önceki toplantıda alınan 12 Haziran tarihi resmileşti. 26. haftanın ardından araya giren Süper Lig'de heyecan 12 Haziran'da başlayacak.

Kalan 8 haftalık dilim 12 Haziran'da yeniden başlayacakken, bir başka flaş karara daha imza atıldı.

Son toplantıda 7 takım bu sezon için 'küme düşme kaldırılsın' önerisinde bulunmuştu. Bu teklifin de reddedildiği aktarıldı.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası ise belirlenecek takvime göre oynanacak.

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Son dakika... TFF Süper Lig için son kararını verdi!
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