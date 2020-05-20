TFF ile Kulüpler Birliği'nin kritik toplantısı başladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı arasında yapılması planlanan toplantı başladı. Toplantıya, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanları katıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu, dün yaptığı, " "Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 20 Mayıs Çarşamba günü video konferans aracılığıyla saat 14.00'te toplantı yapacak. Riva'da gerçekleşecek toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katılacak" ifadeleriyle toplantıyı duyurdu.