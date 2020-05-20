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ile Kulüpler Birliği'nin kritik toplantısı başladı!

Son dakika haberleri... () ile arasında yapılması planlanan toplantı başladı. Toplantıya, TFF Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve kulüp başkanları katıldı.

Giriş Tarihi: 20.5.2020 14:28 Son Güncelleme: 20.5.2020 14:28 ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı arasında yapılması planlanan toplantı başladı. Toplantıya, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanları katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, dün yaptığı, " "Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 20 Mayıs Çarşamba günü video konferans aracılığıyla saat 14.00'te toplantı yapacak. Riva'da gerçekleşecek toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katılacak" ifadeleriyle toplantıyı duyurdu.

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TFF ile Kulüpler Birliği'nin kritik toplantısı başladı!
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