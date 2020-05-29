İrfan Can Kahveci için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Transfer gündeminde adı sık geçen iki isim olan Caner Erkin ve İrfan Can Kahveci'nin son durumuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
İki yıldız futbolcu özellikle Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti ve transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyordu.
Caner Erkin'in Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonu sona ererken, İrfan Can Kahveci'ye Fenerbahçe haricinde Avrupa'dan da teklifler geldiği iddia edilmişti.
İki futbolcunun menajeri olan Batur Altıparmak transferle ilgili net ifadeler kullandı ve İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe sorusuna cevap verdi.
Hürriyet'in sorularını cevaplayan Altıparmak'ın açıklamaları şu şekilde;
Beşiktaş ile olan sözleşmemiz 31 Mayıs'ta bitmesi gerekiyordu ama biliyorsunuz ligin son maçı oynanmadan sözleşme sonlanmıyor.
Şu anda yaptığımız herhangi bir şey yok öncelikle Beşiktaş'ı bekleyeceğiz sonrasında duruma göre yolumuzu çizeceğiz.
"Her zaman öncelikle sözleşmenin devam ettiği kulüple görüşmek ve şartların konuşulması lazım.
Beşiktaş'ın Caner Erkin gibi sözleşmesi biten oyuncularına yeni sezonda 250 bin Euro garanti maaş üzerinden bonuslar teklif edeceği iddia ediliyor. Bu rakamları nasıl karşılıyorsunuz?
Bu haberler nereden nasıl çıkıyor bilmiyorum, 250 bin euroluk teklif tamamen asparagas olduğu için yorum yapmaya bile gerek duymuyorum.
"Beşiktaş'ın bu rakamları teklif edeceğini hiç düşünmüyorum çok net söyleyebilirim, lig biter herkes ne olduğunu görür.''
Başakşehir satışını onaylarsa öncelik Avrupa mı Fenerbahçe mi ?
Avrupa'dan bir ekip 6 milyon euro verir Fenerbahçe 8 milyon euro teklif eder ve Başakşehir de konuyla ilgili bize danışırsa fikrimizi söyleriz ama bizim İrfan Can için düşüncemiz her zaman iyi bir takımsa ve imkanları varsa Avrupa'da oynaması.