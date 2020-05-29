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için resmi açıklama! ...

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Fenerbahçe'nin gündeminde 'in yıldız isimleri var be de bunlardan biri. Yıldız oyuncunun menajeri transfer söylentileri hakkında konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.5.2020 17:44 Son Güncelleme: 29.5.2020 17:48 ABONE OL
İrfan Can Kahveci için resmi açıklama! Fenerbahçe...

gündeminde adı sık geçen iki isim olan ve 'nin son durumuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

İrfan Can Kahveci için resmi açıklama! Fenerbahçe...

İki yıldız futbolcu özellikle ekiplerinden 'nin gündemine gelmişti ve transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyordu.

İrfan Can Kahveci için resmi açıklama! Fenerbahçe...

'in 'la olan sözleşmesi sezon sonu sona ererken, 'ye haricinde Avrupa'dan da teklifler geldiği iddia edilmişti.

İrfan Can Kahveci için resmi açıklama! Fenerbahçe...

İki futbolcunun menajeri olan Batur Altıparmak transferle ilgili net ifadeler kullandı ve - sorusuna cevap verdi.


İrfan Can Kahveci için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Hürriyet'in sorularını cevaplayan Altıparmak'ın açıklamaları şu şekilde;
ile olan sözleşmemiz 31 Mayıs'ta bitmesi gerekiyordu ama biliyorsunuz ligin son maçı oynanmadan sözleşme sonlanmıyor.

İrfan Can Kahveci için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Şu anda yaptığımız herhangi bir şey yok öncelikle 'ı bekleyeceğiz sonrasında duruma göre yolumuzu çizeceğiz.

İrfan Can Kahveci için resmi açıklama! Fenerbahçe...

"Her zaman öncelikle sözleşmenin devam ettiği kulüple görüşmek ve şartların konuşulması lazım.

İrfan Can Kahveci için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Biz her zaman böyle yaptık, zamanında için de öncelikle 'yi beklemiştik."

İrfan Can Kahveci için resmi açıklama! Fenerbahçe...

'ın gibi sözleşmesi biten oyuncularına yeni sezonda 250 bin Euro garanti maaş üzerinden bonuslar teklif edeceği iddia ediliyor. Bu rakamları nasıl karşılıyorsunuz?

İrfan Can Kahveci için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Bu haberler nereden nasıl çıkıyor bilmiyorum, 250 bin euroluk teklif tamamen asparagas olduğu için yorum yapmaya bile gerek duymuyorum.


İrfan Can Kahveci için resmi açıklama! Fenerbahçe...

"'ın bu rakamları teklif edeceğini hiç düşünmüyorum çok net söyleyebilirim, lig biter herkes ne olduğunu görür.''

İrfan Can Kahveci için resmi açıklama! Fenerbahçe...

İrfan Can Kahveci için İspanya basınında Sevilla iddiaları var, son durumu nedir?
Bu haberler 'dan değil 'den çıkıyor ama İspanyol basını da kullanıyor. İrfan Can'ın iddia edildiği gibi ' takımlarının teklifleriyle ilgilenmiyorum' sözleri de asparagas.


İrfan Can Kahveci için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Başakşehir satışını onaylarsa öncelik Avrupa mı Fenerbahçe mi ?
Avrupa'dan bir ekip 6 milyon euro verir 8 milyon euro teklif eder ve de konuyla ilgili bize danışırsa fikrimizi söyleriz ama bizim İrfan Can için düşüncemiz her zaman iyi bir takımsa ve imkanları varsa Avrupa'da oynaması.

İrfan Can Kahveci için resmi açıklama! Fenerbahçe...

"Bizim 2010'dan beri yapmak istediğimiz oyuncularımızın Avrupa'ya gitmesi, 'de yetişmiş ve yurt dışına gitmiş 32 var bunların 13 tanesini biz gerçekleştirmişiz."

İrfan Can Kahveci için resmi açıklama! Fenerbahçe...
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İrfan Can Kahveci için resmi açıklama! Fenerbahçe...
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