Bayern Münih Düsseldorf'a 5 attı! Bayern Münih 5-0 Fortuna Düsseldorf (MAÇ SONUCU)

Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih ile Fortuna Düsseldorf karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 15. dakikasında Jorgensen'in kendi kalesine attığı golle Bayern öne geçti. 29'da Pavard'la farkı 2'ye çıkarken, 43. dakikada Polonyalı yıldız Lewandowski durumu 3-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

Lewa, 50. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının ise dördüncü golünü rakip filelere bıraktı. Bu golden sadece 2 dakika sonra Davies'in golüyle maç 5-0'a geldi.

Müsabakadan Bayern Münih 5-0 galip ayrılarak 29 hafta sonunda puanını 67 yaptı.

Fortuna Düsseledorf ise 27 puanda kaldı.

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