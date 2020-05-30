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Düsseldorf'a 5 attı! Bayern Münih 5-0 (MAÇ )

'nın 29. hafta mücadelesinde lider , 'u evinde konuk etti. Şampiyonluğun en büyük adayı olan Bayern, sahasında aldığı 5-0'lık galibiyetle puanını 67'ye yükseltti. Milli futbolcu 'ın forma giydiği deplasman ekibi ise 27 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 30.5.2020 21:29 ABONE OL
Bayern Münih Düsseldorf'a 5 attı! Bayern Münih 5-0 Fortuna Düsseldorf MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih ile Fortuna Düsseldorf karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 15. dakikasında Jorgensen'in kendi kalesine attığı golle Bayern öne geçti. 29'da Pavard'la farkı 2'ye çıkarken, 43. dakikada Polonyalı yıldız Lewandowski durumu 3-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

Lewa, 50. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının ise dördüncü golünü rakip filelere bıraktı. Bu golden sadece 2 dakika sonra Davies'in golüyle maç 5-0'a geldi.

Müsabakadan Bayern Münih 5-0 galip ayrılarak 29 hafta sonunda puanını 67 yaptı.

Fortuna Düsseledorf ise 27 puanda kaldı.

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Bayern Münih Düsseldorf'a 5 attı! Bayern Münih 5-0 Fortuna Düsseldorf (MAÇ SONUCU)
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