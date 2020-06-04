Trabzonspor, dün UEFA'nın açıkladığı şok kararla 1 yıl süreyle Avrupa kupalarından men edildi. UEFA'nın aldığı şok kararı değerlendiren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "UEFA'nın bu kararı CAS'tan dönecektir" dedi.



İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları

"Bu cezanın ivedilikle CAS'a taşınması kararını verdik. Hazırlıklarımız başladı, çalışmalarımız devam ediyor. Benzer bir sıkıntıyı geçtiğimiz sene farklı boyutlarda yaşadık. Oradan verdiğimiz mücadeleler neticesinde Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etmiştik."

"Dün gece geç saatlere kadar hukuk bürolarımızla görüştük. Bu cezanın tamamen eksik veya yanlış değerlendirme olduğuna karar verdik."

"Gerçekten çok yanlış bir değerlendirme. Bu yanlış değerlendirme sonucunda verilmiş bir karar bu. Çok kısa süre içinde CAS'tan geri döneceğine inancımız tam."

"Elimiz ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar haklı olursanız olun, hiçbir savaş mücadele etmeden kazanılmaz. Bunun için her türlü hazırlığı yapıyoruz."

"Hiçbir başarının hiç kimseye altın tepside sunulduğu görülmemiştir. Mücadele etmeden, savaşmadan kazanılan başarı yoktur. Yönetime geldiğimizden beri sadece futbolla uğraşmadığımızı, çok farklı sıkıntılarla uğraşmak zorunda olduğumuzu kamuoyu zaten yakından izledi."



"Oyuncularımızla yapmış olduğumuz görüşmede şunu dedik, 'Şampiyonluk sizin, sizi Şampiyonlar Ligi'ne götürmek bizim görevimiz.' Bu konudaki hassasiyeti de anlıyorum. Sükunetle yönetilmesi gereken bir süreç. Bu görevi bize bırakın. Süreç uzayabilir."



"Kararı bağımsız bir kurum veriyor, UEFA'ya da tepki göstermek doğru değil. Davamızda haklıyız, en ufak bir endişemiz yok. Herkes bundan emin olsun. Camiamız bütün motivasyonunu maçlara versin."

Ceza sonrası Trabzonspor'dan ilk açıklama! "CAS'a gideceğiz"