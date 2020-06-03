Ceza sonrası Trabzonspor'dan ilk açıklama! "CAS'a gideceğiz"

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, UEFA'dan gelen kötü haberle sarsıldı. Bordo-mavili ekibin, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği ve bu yüzden Avrupa'dan men edildiği açıklandı.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Trabzonspor'un 2016'da yaptığı finansal anlaşmaya (FFP) uymadığı ortaya çıkmıştır. Avrupa bileti alacağı önümüzdeki 2 sezonun 1'inden men edilmiştir. Eğer kulüp, 2019 yılı mali raporlarında gerekli şartları gerçekleştirebilseydi, ceza verilmeyecekti" ifadeleri kullanıldı.

"Bu ceza sonrası bordo-mavili kulüpten açıklama geldi. Karadeniz temsilcisi CAS'a başvuracaklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır. Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz.

UEFA'nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."

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