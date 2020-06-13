Sergen Yalçın 5 oyuncu değiştirdi

Corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın dönüşünde Beşiktaş, 27. hafta maçında sahasında Antalyaspor'u konuk etti.
15. dakikada Sinan Gümüş ve 35. dakikada Amilton'un golüne 68'de Ljajic'le cevap veren siyah beyazlılar mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Salgın nedeniyle futbolda uygulamaya konan yeni kurallar çerçevesinde ilk göze çarpan uygulama 3'ten 5'e yükseltilen oyuncu değişikliği sayısıydı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor karşısında ilk yarıdaki vasat futbol sonrası ikinci yarıda 5 oyuncu değişikliğinin tamamını kullandı.
İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki değişiklikleri:
46' Diaby çıktı Nkoudou girdi
46' Güven Yalçın çıktı Adem Ljajic girdi
65' Boyd çıktı Lens girdi
65' Boateng çıktı Umut Nayir girdi
78' Rıdvan Yılmaz çıktı Caner Erkin girdi