Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergen Yalçın'dan flaş karar! İlk 11'de 5 değişiklik

'dan flaş karar! İlk 11'de 5 değişiklik

'in 27. haftasında sahasında 'a kaybeden 'ta, gözler bugün oynanacak Denizlispor maçına çevrildi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör , performansından memnun olmadığı isimleri kulübeye çekme kararı alırken, Denizlispor karşısında oldukça farklı bir 11'le sahaya çıkacak.

Giriş Tarihi: 20.6.2020 08:47 Son Güncelleme: 20.6.2020 09:01 ABONE OL
Sergen Yalçın'dan flaş karar! İlk 11'de 5 değişiklik

Ligdeki mağlubiyeti sonrasında, "Hangi kafada sahaya çıktılar, hangi mentaliteyle oynuyorlar, inanılır gibi değil. Bazı şeyleri değiştireceğiz" diyen , bugünkü maçında bazı yıldızlarını kulübede oturtacak.

Sergen Yalçın'dan flaş karar! İlk 11'de 5 değişiklik

Genç teknik adam, özellikle hücum hattında büyük değişime gidecek. Geçen haftaki mücadelede adeta sahada gözükmeyen; Diaby ve Güven bu karşılaşmada forma giymeyecek. Takımın as hücumcuları; Lens, Ljajic ve Burak, 'de görev başında olacak. Sakat Boateng de kadroya alınmadı.

Sergen Yalçın'dan flaş karar! İlk 11'de 5 değişiklik

'de 27. hafta mücadelesinde Vodafone Park'ta 'a 2-1 kaybeden Siyah-Beyazlılar'da özellikle ilk 11'de görev yapan yabancı oyuncuların ortaya koyduğu performans büyük eleştiri almıştı.

Sergen Yalçın'dan flaş karar! İlk 11'de 5 değişiklik

karşısında özellikle hücum hattında beklentilerin altında kalınması sebebiyle ileri bölgede büyük değişikliğe imza atacak olan Yalçın, kadroya alınmayan Boateng yerine Adem Ljajic'e şans verecek.

Sergen Yalçın'dan flaş karar! İlk 11'de 5 değişiklik

, geçen hafta ilk 11'de görev yaptığı oyundan ikinci yarıda alınırken formasını yere fırlatarak tepkisini gösteren Ganalı oyuncuyu, hem etkisiz futbolu hem de sonradan özür dilese de bu tutumu sebebiyle zaten kenara çekmeyi planlıyordu.

Sergen Yalçın'dan flaş karar! İlk 11'de 5 değişiklik

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Abdoulay Diaby de 11'deki yerini kaybedecek bir diğer isim. karşısında ilk 45 dakika sahada kalan Malili oyuncunun yerine kanat bölgesinde , 'de görevi devralacak.

Sergen Yalçın'dan flaş karar! İlk 11'de 5 değişiklik

Siyah-beyazlılarda sakatlığı tam olarak geçmeyen Dorukhan Toköz de bu karşılaşmada riske edilmeyecek.

Sergen Yalçın'dan flaş karar! İlk 11'de 5 değişiklik

Kartal'da stoper hattında sakatlığı bulunan Vida'nın yerine ise genç futbolcu ter dökecek.

Sergen Yalçın'dan flaş karar! İlk 11'de 5 değişiklik

Hücum hattında ise kral geri dönüyor... cezası sebebiyle geçen hafta ilk 11'deki yerini Güven Yalçın'a bırakmak zorunda kalan , deplasmanında sahada olacak.

Sergen Yalçın'dan flaş karar! İlk 11'de 5 değişiklik

İşte iki takımın muhtemel 11'leri:

Denizlispor: Tolgahan, Bergdich, Mustafa, Oğuz, Lopes, Murawski, Mbamba, Aissati, Sacko, Estupinan, Rodallega

Sergen Yalçın'dan flaş karar! İlk 11'de 5 değişiklik

Beşiktaş: Ersin, , , Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, N'Koudou, Burak

Sergen Yalçın'dan flaş karar! İlk 11'de 5 değişiklik

BEŞİKTAŞ'TA SARI ALARM

Denizlispor deplasmanına çıkacak olan 'ta alarmı verildi. Siyah-beyazlılarda; Atiba, N'Koudou, Caner, Umut, Elneny, Lens ve Boyd, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde Konyaspor karşısında forma giyemeyecekler.

Sergen Yalçın'dan flaş karar! İlk 11'de 5 değişiklik
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sergen Yalçın'dan flaş karar! İlk 11'de 5 değişiklik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA