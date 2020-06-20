Sergen Yalçın'dan flaş karar! İlk 11'de 5 değişiklik

Ligdeki Antalya mağlubiyeti sonrasında, "Hangi kafada sahaya çıktılar, hangi mentaliteyle oynuyorlar, inanılır gibi değil. Bazı şeyleri değiştireceğiz" diyen Sergen Yalçın, bugünkü Denizli maçında bazı yıldızlarını kulübede oturtacak.
Genç teknik adam, özellikle hücum hattında büyük değişime gidecek. Geçen haftaki mücadelede adeta sahada gözükmeyen; Diaby ve Güven bu karşılaşmada forma giymeyecek. Takımın as hücumcuları; Lens, Ljajic ve Burak, Denizli'de görev başında olacak. Sakat Boateng de kadroya alınmadı.
Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Vodafone Park'ta Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Siyah-Beyazlılar'da özellikle ilk 11'de görev yapan yabancı oyuncuların ortaya koyduğu performans büyük eleştiri almıştı.
Antalyaspor karşısında özellikle hücum hattında beklentilerin altında kalınması sebebiyle ileri bölgede büyük değişikliğe imza atacak olan Yalçın, kadroya alınmayan Boateng yerine Adem Ljajic'e şans verecek.
Sergen Yalçın, geçen hafta ilk 11'de görev yaptığı oyundan ikinci yarıda alınırken formasını yere fırlatarak tepkisini gösteren Ganalı oyuncuyu, hem etkisiz futbolu hem de sonradan özür dilese de bu tutumu sebebiyle zaten kenara çekmeyi planlıyordu.
Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Abdoulay Diaby de 11'deki yerini kaybedecek bir diğer isim. Antalya karşısında ilk 45 dakika sahada kalan Malili oyuncunun yerine kanat bölgesinde Jeremain Lens, Denizli'de görevi devralacak.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı tam olarak geçmeyen Dorukhan Toköz de bu karşılaşmada riske edilmeyecek.
Kartal'da stoper hattında sakatlığı bulunan Vida'nın yerine ise genç futbolcu Erdoğan Kaya ter dökecek.
Hücum hattında ise kral geri dönüyor... Sarı kart cezası sebebiyle geçen hafta ilk 11'deki yerini Güven Yalçın'a bırakmak zorunda kalan Burak Yılmaz, Denizli deplasmanında sahada olacak.
İşte iki takımın muhtemel 11'leri:
Denizlispor: Tolgahan, Bergdich, Mustafa, Oğuz, Lopes, Murawski, Mbamba, Aissati, Sacko, Estupinan, Rodallega
Beşiktaş: Ersin, Gökhan Gönül, Erdoğan Kaya, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, N'Koudou, Burak