Sergen Yalçın'dan flaş karar! İlk 11'de 5 değişiklik

Sergen Yalçın, geçen hafta ilk 11'de görev yaptığı oyundan ikinci yarıda alınırken formasını yere fırlatarak tepkisini gösteren Ganalı oyuncuyu, hem etkisiz futbolu hem de sonradan özür dilese de bu tutumu sebebiyle zaten kenara çekmeyi planlıyordu.