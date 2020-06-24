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'ı Martial ile yıktı!

Corona virüsü sonrası ’da ilk kez sahaya çıkan , ’ı 3-0’lık skorla geçti. Manchester ekibine galibiyeti getiren goller Martial’den geldi. Manchester United bu sonuçla puanını 49’a çıkardı. Sheffield United ise 44 puanda kaldı. Kırmızı Şeytanlar, ’de beşinci sırada bulunuyor.

Giriş Tarihi: 24.6.2020 22:09 Son Güncelleme: 24.6.2020 22:49 ABONE OL
Manchester United Sheffield United'ı Martial ile yıktı!

Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United ile Sheffiled United, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 7, 44 ve 74. dakikalarda Anthony Martial'in attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Manchester United bu sonuçla puanını 49'a yükselterek 5. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Sheffield United ise 44 puanla 8. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, 30 Haziran Salı günü TSİ 22.15'te Brighton deplasmanına konuk olacak. Sheffield United ise 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00'de Tottenham'ı ağırlayacak.

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Manchester United Sheffield United'ı Martial ile yıktı!
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