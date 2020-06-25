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'ın eski yıldızı 'ye!

'dan Mert Hakan Yandaş transferini bitirmek üzere olan , hücum hattında da zenginlik yaratacak isimleri kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertliler, devre arası döneminde Serie A ekibi Genoa'dan 'a kiralık olarak gelen 'ü listesine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.6.2020 11:01 Son Güncelleme: 25.6.2020 11:06 ABONE OL
Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye!

Yeni sezonun kadro yapılanmasını şimdiden tamamlamak isteyen , bu sezon 'la sürpriz bir çıkış yakalayan 'ün transferi için düğmeye bastı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye!

Bonservisi Genoa'da bulunan ve Antalya'da kiralık oynayan 26 yaşındaki forvet, 9 lig maçında 5 gol 1 asistlik performansıyla göz kamaştırıyor.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye!

Bir dönem forması giyen ve şimdi teknik direktörlük yapan Orhan Kapucu da bu girişimini doğrularken, "Fenerbahçe'nin ile çok ciddi şekilde ilgilendiğini biliyorum" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye!

Fanatik'in haberine göre 116 maçta sarı kırmızılı formayı giyen , 'dan Genoa'ya bonservis bedeli olmaksızın gitmişti.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye!
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Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye!
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