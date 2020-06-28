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4 milyon Euro'yu veren ’yı alır

Hırvat stoper Domagoj 'yı elden çıkarmak isteyen , bonservis bedelini belirledi. 31 yaşındaki futbolcuya ve liglerinden teklifler var ama 4 milyon euro veren yok.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 28.6.2020 ABONE OL
4 milyon Euro'yu veren Vida’yı alır

Takım bütçesini 35 milyon Euro'ya çekmeyi hedefleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, Vida için teklifleri değerlendirme kararı aldı. Yönetim, yılda 3.5 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki stoperin bonservisini 4 milyon Euro olarak belirledi.

Siyah-beyazlılar, İtalya'dan iki kulübün yanı sıra Fransa'dan Marsilya'nın ilgilendiği Vida'yı satarak hem maliyetinden kurtulmayı hem de para kazanmayı planlıyor.

Teklifler olmasına rağmen bu rakamı veren kulüp ise çıkmadı. Roco ile yolları ayırmayı, Mirin'i de talibi çıkması halinde satmayı düşünen Beşiktaşlı idareciler, bu isimlerin gitmesi halinde stopere iki takviye yapacak.

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4 milyon Euro'yu veren Vida’yı alır
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