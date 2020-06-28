Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan 2 bomba birden!

'tan 2 bomba birden!

Gelecek sezon için transferde atağa kalkan , bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda öncelikli hedef kaleci. Ancak Beşiktaş, 8 numara bölgesi için de flaş bir ismi gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 28.6.2020 13:02 Son Güncelleme: 28.6.2020 13:05 ABONE OL
Beşiktaş'tan 2 bomba birden!

Sergen Yalçın ile yakaladığı pozitif havayı yeni sezonda da devam ettirerek taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşatmak isteyen Beşiktaş'ta, kaleci Loris Karius'un ardından kaleci arayışları sürüyor.

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Alman kaleci Karius'un ardından arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Karius'un ardından arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, Joe Hart ile görüşmelerini sürdürüyor. 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği İngiliz file bekçisinden yanıt bekliyor. Bu sezon 3 maçta forma şansı bulduğu Burnley ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki kalecinin transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Kartal'ın Mensah girişimleri de sürüyor. Kayserispor'un küme düşme hattında olması nedeniyle Mensah transferi için mecburen sezon sonunu bekleyecek olan yönetim, ligin bitmesinin ardından sarı kırmızılı kulüple bonservis pazarlığı yapacağı öğrenildi.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 27 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Son dakika... Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? YKS AYT ve YDT sınavları süresince nereler açık olacak?
SON DAKİKA HABER: Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? 27 Haziran Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!
Alişan'ın eşi Buse Varol kaza sonrası ilk kez açıkladı! Buse Varol: Karnımdaki 5 haftalık bebeğimin...
İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı! Oğlu Ahmet Tatlı ile küsmüştü!
Küçükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu, İBB suspus!
Bugün marketler, bakkallar ve fırınlar açık mı? Son dakika gelişmesi: Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı başladı! BİM, A101 market çalışma saatleri...
Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım’la rahatça buluşabilmek için ilginç bir taktik geliştirdi! Açıkgöz Hadise!
Son dakika: DSÖ coronavirüs aşısı için tarih verdi: 2 milyar doz dağıtılacak...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan 2 bomba birden!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA