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15 puan şampiyon yapar

destek için 35 gündür 'da kamp kuran Başkan , futbolcularını motive ediyor. maçına giderken, taraftarın yol boyunca meşalelerle verdiği desteği hatırlatan Ağaoğlu, "Bu sevgiyi karşılıksız bırakmamak boynumuzun borcu. 5 maçta 15 puan şampiyonluğun anahtarı olacak" şeklinde konuştu.

YUNUS EMRE SEL
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15 puan şampiyon yapar

Trabzonspor'da herkes şampiyonluk için kenetlenirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu da oyunculara seslenerek, "15 puan bizi şampiyon yapar. Sadece maçları kazanmaya odaklanın" dedi.

Takıma destek için 26 Mayıs'tan bu yana Trabzon'da kamp kuran Başkan, Alanya ve Ankaragücü maçlarında kaybedilen 4 puanın telafisinin kendi ellerinde olduğunu söyledi. Ligde son 5 haftanın hem alt sıralarda hem de üst sıralarda çok şeye gebe olduğunun altını çizen Ağaoğlu şöyle konuştu:

YÜREĞİNİZİ ORTAYA KOYUN
"Siz futbolunuza ve en iyisini yapmaya motive olun. Kalan 5 maçta alacağımız 15 puan şampiyonluğun anahtarı olacak. Bunun için de herkesin yüreğini ortaya koymasını istiyorum. Ankaragücü maçında tesislerden stada giderken taraftarlarımızın yol boyunca oluşturduğu konvoy ve bize verdikleri desteği karşılıksız bırakmamak boynumuzun borcu olsa gerek. Savaşmaya devam. Şampiyon olacağız."

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15 puan şampiyon yapar
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