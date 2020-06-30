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'tan flaş karar! ...

'da gösterdiği başarılı performansın yanında gol yollarında da oldukça etkili olan 'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Adı ile de anılan yıldız futbolcu, menajerine flaş bir talimat verdi. İşte Novak'ın o kararı...

Giriş Tarihi: 30.6.2020 12:13 Son Güncelleme: 30.6.2020 12:15 ABONE OL
Filip Novak'tan flaş karar! Fenerbahçe...

'un yıldız sol beki 'ın geleceği merak konusuydu. Adı ile de anılan yıldız, son kararını verdi.

Filip Novak'tan flaş karar! Fenerbahçe...

Daha önce bu konuda Başkan Ahmet Ağaoğlu da açıklama yaparken, " ve Novak bizzat kendileri bu taleple bana geldi" demişti.

Filip Novak'tan flaş karar! Fenerbahçe...

Çifte şampiyonluk yolunda takımın konsantrasyonunun bozulmasını istemeyen Yönetimi, hem hem de Novak'ı mutlaka takımda tutmak istiyor.

Filip Novak'tan flaş karar! Fenerbahçe...

Ancak buna rağmen Novak'ın menajeri arayışlara çoktan başlamıştı. Başta olmak üzere kulüplerine oyuncusunu önerdi.


Filip Novak'tan flaş karar! Fenerbahçe...

Novak ise final haftalarına girilirken menajerine flaş bir talimat verdi.

Filip Novak'tan flaş karar! Fenerbahçe...

Fanatik'in haberine göre yıldızın, "Sezon bitene kadar bana transferle gelme. Burada sadece şampiyonluğa odaklandım. Takım olarak çifte kupaya odaklandık. Lig sona erdiğinde de önce ile görüşelim" dediği öğrenildi.

Filip Novak'tan flaş karar! Fenerbahçe...
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Filip Novak'tan flaş karar! Fenerbahçe...
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