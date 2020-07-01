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Ndiaye'nin yerine Kanga'yı alacak

Yeni yıla daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen 'da çalışmalar sürüyor. Bordo-mavili ekip, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Ndiaye'nin yerine Kanga'yı almanın hesaplarını yapıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.7.2020 20:40 Son Güncelleme: 1.7.2020 20:50 ABONE OL
Trabzonspor Ndiaye'nin yerine Kanga'yı alacak

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükselen Trabzonspor iki kupayı da müzesine götürmek istiyor. Diğer taraftan ise bordo-mavili ekibin aklı transferde.

Yeni yılın planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden Karadeniz ekibi, devre arasında kiralan ve sezon sonunda takımına dönecek olan Ndiaye'nin alternatifini buldu.

Milliyet'in haberine göre Trabzonspor, transfer listesinin ilk sırasına Guelor Kanga'yı yazı. Sparta Prag ile olan kontratı sona eren Gabonlu yıldız için devreye giren bordo-mavililer, transferde mutlu sona ulaşmak için atağa kalktı.

Merkez orta saha pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki oyuncu, 10 numara olarak da görev yapıyor.

Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Kanga, 34 maçta 14 gol 8 asitlik katkı yaptı.

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Trabzonspor Ndiaye'nin yerine Kanga'yı alacak
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