Artık vicdanları kanatmayın

SORU: Süper Lig'deki son hafta maçlarının ardından sıralamaya bakarsak, kalan maçları ve yapılan hakem hatalarını da düşündüğümüzde şampiyonluk yarışı için yorumunuz ne olur?



LEVENT TÜZEMEN

MHK kalan maçlarda vicdanları kanatmayacak atamalar yapmalı. Göçek, Özkahya, Ulusoy hatta Öztürk gibi hakemler görev almamalı.... Çünkü iyi niyetli değiller!



MURAT ÖZBOSTAN

Virüs sonrası başlayan üç haftaya bomba kararlar damga vurdu.. Düşeni de isyanda, büyük takımlar da.. Kulüplerin kaderiyle oynamayın artık!



GÜRCAN BILGIÇ

Hakemler aslında bıraktığımız yerdeler. Ne futbolu biliyorlar ne de gördüklerini yorumluyorlar. Bugün canı yanan takımın ertesi hafta rakibi bağırıyor



Can çekişenler zirveyi belirler

Hatalar yalnızca hakemlere ait değil. Takımlar da büyük sorunlar yaşıyor. Önce virüs sonrasında oyuncuların formsuzluğu üzerinden belirsiz yorumlar yapıldı. Çünkü hangi takımın ne oynayacağını bilmiyorduk. 3 maç sonra gördük ki her an her şey olabilir. Hakemler aslında bıraktığımız yerdeler. Ne futbolu biliyorlar ne de gördüklerini yorumluyorlar. Bugün canı yanan takımın ertesi hafta rakibi bağırıyor. Bunların üstüne bir de sakatlıklar eklendi. Eksiklikleri kulübeden tamamlayacak takım sayısı az. Trabzon da bunu yaşadı. G.Saray hâlâ yaşıyor. Sivas aklı karışan oyuncularıyla uğraşıyor, F.Bahçe büyük yatırımlarından, en küçük verimi alıyor. Bu haftanın sonuçlarına baktığımızda sürprizler var. İstikrarsız oyun ve hatalara açık kadrolar nedeniyle kalan 5 haftada da 'Vay canına' diyeceğimiz çok maç seyredeceğiz. Zirveyi belirleyecek olan ise düşmemek için mücadele edenlerin inadı olacak. Çünkü hepsinin maçları can çekişenlerle. Köprünün altından daha çok sular akar.



İSKENDER GÜNEN



Artık oyun değil alınacak sonuç önemli

Kalan 5 maç 15 puan. Şu an Başakşehir en yakın rakibi Trabzonspor'dan iki puan önde. Yarışta doğal olarak Başakşehir'in Trabzonspor'a göre avantajı var. Ankaragücü maçında Trabzonspor beklenilmeyen iki puan bıraktı ve avantajını yitirdi. Bu hafta sonu Antalya-Başakşehir ve Galatasaray-Trabzonspor maçlarından çıkacak sonuçlardan sonra daha sağlıklı bir yorum yapma olanağımız var. Trabzonspor için en büyük sorun, özellikle Nwakaeme ve Ekuban gibi bu sezon Trabzonspor'un hücumuna büyük katkı yapan iki oyuncusundan yoksunluk. Bu durum, kolay pozisyon üreten kimliğinden uzaklaşmasına sebep oldu. Galatasaray maçında bu iki oyuncu sahada yer alabilirse (sakatlıktan sonra fiziksel anlamda bir düşüş göstermeleri doğaldır) her şeye karşın takıma katkı yapabileceklerini düşünüyorum. Artık ligin kalan maçlarında oynanan oyundan çok sonuç almak gerekmekte.



ÖMER ÜRÜNDÜL



Jose Sosa hazır değil Sörloth çok yoruldu

Şampiyonluk yarışında Başakşehir ile Trabzonspor baş başa kaldı. Önümüzdeki hafta maçlarını çok kritik görüyorum. Cumartesi günü Başakşehir, 3 önemli eksikle Antalya deplasmanına gidiyor. G.Saray da Trabzonspor'u ağırlıyor. Eğer bu maçlar sonunda Başakşehir en kötü ihtimalle 2 puanlık farkını korursa önemli bir avantaj teşkil eder. Başakşehir'in avantajı, pandemi döneminden sonra en ciddi rakipleri olan G.Saray ve Trabzonspor'un en büyük güçleri seyirci avantajından yararlanamayışları. Trabzonspor eğer G.Saray deplasmanını kazanırsa bence şampiyonluk yarışında çok önemli bir virajı döner. Ancak takımda şöyle bir sorun var, Ekuban ve Nwakaeme gibi iki önemli isim sakat, takımın organizatörü ve en kaliteli ismi Sosa fizik olarak hazır değil. Bir de takımın çok önemli lokomotifi Sörloth'ta da ağır yük taşımaktan ciddi bir yorgunluk var.



MURAT ÖZBOSTAN



Süper Lig'de kalan maçlara bakarsak avantajlı olan takım sanki Medipol Başakşehir... Üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'ın ise şampiyonluk şansı artık mucizelere kaldı.. Trabzonspor eğer ayağına kadar gelen fırsatları tepmese ve hakemlerden yana canı çok yanmasaydı şu anda 10-12 puan farkla zirvede oturuyor ve şampiyonluğu bekliyor olurdu. Şimdi takımlarımız daha önemli maçlara çıkacaklar. Ligde kalan 5 haftayı da hakemler belirler. MHK racon keser! Pandemi sonrası başlayan ligde 3 haftalık dönemde yatıp kalkıp yanlı hakem kararlarını konuştuk. Bir de VAR odası skandallarını... Trabzonspor'un son penaltı itirazında 'el var mı yok mu' tartışmaları yaşanırken yamuk bir ofsayt çizgisi ile de Türkiye'yi tanıştırdılar! Ben yine de iyi iyi niyetli olup umudumu kaybetmeyeyim... Kalan 5 haftada adalet terazisi inşallah dengesini kaybetmez ve bu takımların emekleri ile daha fazla oynanmaz. Sadece büyük takımlar değil küme düşmeme mücadelesi veren ekipler de isyanları oynuyor. TFF Yönetim Kurulu da bu süreci çok çok iyi takip edip, bütün kritik maçlara birer yönetim kurulu üyesini gayrıresmi gözlemci olarak göndermeli.



LEVENT TÜZEMEN



G.Saray, Trabzonspor'u yener

Galatasaray, Başakşehir maçında galibiyeti kaçırırken, aldığı 1 puanla zirve yarışını heyecanlandırdı. Bu haftanın iki tane final maçı var. Antalya-Başakşehir ve G.Saray-Trabzonspor… Başakşehir, Antalya'yı yenerse ivme kazanır. Haftalardır kaybetmeyen Antalyaspor eğer Başakşehir'e çelme takar, Trabzonspor da G.Saray'ı yenerse Trabzon'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlar. Antalya yine çelme takar, G.Saray Trabzonspor'u yenerse Devler Ligi'ne katılma fırsatını yüzde 80'lere taşır. Ben Antalya'nın eksik Başakşehir'e yenilmeyeceğini, G.Saray'ın da Trabzonspor'u yeneceğini düşünüyorum. Düşme hattındaki takımların puanlarının birbirine yakın olması zirve yarışında büyük rol oynayacaktır. Başakşehir ve Trabzonspor kadrolarının ateş hattındaki takımlara karşı puan kaybedebileceği ihtimali çok yüksek. Ankaragücü'nün Trabzon'a çelme takması ve evinde Başakşehir'e hakem yüzünden kaybetmesi düşme hattındaki takımların can havliyle oynadıklarının bir göstergesidir. MHK vicdanları kanatmayacak atamalar yapmalıdır. Özellikle kalan haftalarda Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Alper Ulusoy hatta Ümit Öztürk gibi hakemlerin kritik maçlarda görev almamaları gerekir. Çünkü bu hakemlerin iyi niyetli olmadığını düşünüyorum.



SİNAN VARDAR



Bu hafta yarış yüzde 50 çözülür

Bundan sonra Trabzonspor ve Başakşehir arasında bir şampiyonluk mücadelesi izleriz diye düşünüyorum. Trabzonspor için Galatasaray karşılaşması çok zor olacak. Eğer Trabzonspor yenerse çok kritik 3 puanı hanesine yazdırır. Başakşehir 'in 3 önemli ismi Visca, Mahmut ve Aleksic cezalı duruma düştü. Özellikle Visca'nın yokluğu Başakşehir'i zaafa uğratabilir. Ben bu yarışta puan olarak geride olsa da Trabzonspor'u daha şanslı görüyorum. Ama sonuç ne olursa olsun Başakşehir'i takdir etmek lazım. Kaç yıldır istikrarlı bir şekilde zirve yarışı veriyorlar. Önce Abdullah Avcı, ardından da göreve gelen Okan Buruk ile önemli başarılara imza atıyorlar ve ligin iddialı ekibi olmayı başarıyorlar. Önemli bir konu da biz 4 Büyüklerin mali durumlarını görüyoruz, borç batağı içindeler. Ama Başakşehir'in durumunu bilmiyoruz. Ekonomik durumları sorunsuz görünse de şu an için bir soru işareti olarak önümüzde duruyor. Son tablodan sonra Beşiktaş için de Şampiyonlar Ligi umudu belirdi. Bu hafta ligde kalmaya çalışan ve pazar günü Sivas'ı yenen Kayserispor ile zor bir maç oynayacaklar. Kazanırlarsa Devler Ligi ön elemesi için şansları artar. Yani bu hafta oynanacak maçlar, zirve mücadelesinde tabloyu yüzde 50 belli eder. Düğüm büyük ölçüde çözülür. Tabii bir de şu açıdan bakmak lazım, Trabzon ve Başakşehir kaybederse yarışta işler daha da karışır. Sonuç olarak şampiyonluk yarışı hakkında bu haftaki maçlardan çıkacak sonuçları gördükten sonra daha net bir değerlendirme yapabiliriz.

