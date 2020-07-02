Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF'nin yabancı sınırı önerisin Mehmet Sepil açıkladı

'nin yabancı sınırı önerisin açıkladı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı , ile Riva'da yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı. Yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulunan Sepil, TFF'nin ilk 11'de önümüzdeki sezon 8, daha sonraki sezonlar için 7 ve 6 yabancı sınırlaması getirmeyi planladığını söyledi.

Giriş Tarihi: 2.7.2020 18:53 Son Güncelleme: 2.7.2020 18:54 ABONE OL
TFF'nin yabancı sınırı önerisin Mehmet Sepil açıkladı

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, beIN Sports'a yaptığı açıklamalarda TFF'nin kulüpler ile yaptığı görüşmede ilk 11'de önümüzdeki sezon 8, daha sonraki sezonlar için 7 ve 6 yabancı sınırlaması getirmeyi planladığını söyledi. Öte yandan Sepil, önümüzdeki sezon takımların kadrosunda en fazla 12 yabancı oyuncuya izin verilmek istendiğini kaydetti.

İŞTE MEHMET SEPİL'İN AÇIKLAMASI:

Yabancı sınırı kritik bir konu. Öyle bir konu ki herkes kendine göre haklı. Biz kulüplerle neyi tartıştık? Bize bir öneriyle gelindi federasyon tarafından ve kulüplerin düşüncesi soruldu. Geçmişte konuşma bazında, resmi olmayan bir takım görüşmeler yapıldı. Bu konunun herkes tarafından değişik değerlendirildiğini de biliyoruz. Burada Nihat başkana iltifat yapmam gerekiyor. Kulüpler Birliği Başkanı seçildiğimde, kulüpler olarak tek bir görüş oluşturma şansımız olmadığını söyledim. Kulüpler bunu kendi arasında değerlendirsin, aynı zamanda federasyonun görüşü nediri sorduk.

Federasyon hem milli takımdan, hem de kulüplerden sorumlu. Hem milli takım hocalarının görüşlerini almaları, hem de kulüplerin görüşlerini almaları gerekiyor. Kulüpler geldiğini biliyordu ama bizden toplu bir görüş gelmemişti. Federasyon, bir planlamanın milli takımlar için uygun olduğunu düşündük diye görüş verdi.

"TFF ÖNÜMÜZDEKİ SEZON 12 YABANCI İSTİYOR"

Ortada verilmiş bir karar yok, sadece Kulüpler Birliğine federasyonun bir öneri paketi var. Kaç oyuncuyla imzalayabilir konusuyla başlayalım. Şu anda 14 oyuncuyla imzalanabiliyor, onların aklından 12 geçtiğinin yönünde bir düşünde olduğu söylendi. İstanbul kulüpleri özellikle, bunun zor olacağını, ellerindeki oyuncuların kontratları olduğunu söyledik. Federasyon, Nihat başkan söyledi. Değişik kulüplerin, değişik düşünceleri olabilir. 14 oyuncuda kalmanın doğru olacağı yönünde biz görüş bildirdik, 14'te kalması yönünde genel bir görüş geldi. Onun dışında önümüzdeki 3 sene içinde sahada olabilecek yabancı sayısı ile ilgili öneri getirildi. Federasyonun önerisi, 2020-21 sezonu için 8, diğer seneler 7 ve 6 şeklinde indirilmesi önerisiyle geldi. Yine federasyon tarafından altyapıdan oyuncu oynama konusunun federasyon tarafından önemsendiği bilgisi geldi. Önümüzdeki seneden itibaren altyapıdan minimum 1, sonra da 2'ye çıkması yönünde bir görüş geldi.

TFF'den final açıklaması! Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircili mi oynanacak?

EN ÇOK OKUNANLAR

Danla Bilic ‘Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven’e böyle itiraf etti
SON DAKİKA HABER: Survivor Evrim’den Nisa ile ilgili olay paylaşım! Sosyal medya karıştı, Demet Akalın cevap verdi!
SON DAKİKA: Nisa'nın sevgilisi Survivor Sercan hakkında flaş açıklamalar yaptı! "Seni rahat bıraksın yoksa tekmeyi basarım"
SON DAKİKA HABERİ: İkranur Tirsi'nin ilk otopsi raporunda şok detaylar! İkranur Tirsi son yolculuğuna uğurlanıyor...
Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar! Alçak paylaşıma gözaltı...
Son dakika: İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı... İşte detaylar
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 2 Temmuz Perşembe Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın yükselir mi? Altın alınır mı? Yatırımcı ne yapmalı? A Para’da uzmanından detaylı altın yorumu geldi...
Son Dakika Haberi: Survivor Barış Murat Yağcı, Nisa'nın ayrılığının ardından ateş püskürdü! Birkaç kişinin canı yanacak...
Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, İş Bankası, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF'nin yabancı sınırı önerisin Mehmet Sepil açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA