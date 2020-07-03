Beşiktaş’tan Emre Demir ve Mensah atağı

Beşiktaş, F.Bahçe'nin de gündemindeki Mensah ile Emre Demir için Kayserispor'un kapısını çaldı. Emre'ye karşılık 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satışından yüzde 50 pay öneren siyah-beyazlılar, Mensah için de sarı-kırmızılıları 1.1 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtarma teklifinde bulundu. Beşiktaşlı yöneticiler, Ganalı oyuncunun Atletico Madrid'e ödenmesi gereken 2.8 milyon Euro'luk bonservisini karşılamalarının mümkün olmadığını da belirtti.



AKLA VE MANTIĞA UYGUN DEĞİL

Taraflar görüşme sonunda anlaşamadan masadan kalktı. Kayserispor cephesi, yapılan teklifleri akla ve mantığa uygun olmadığını ifade ederek geri çevirdi. Pazartesi günü oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçı öncesi iki kulüp yöneticilerin tekrar görüşeceği öğrenildi. Mensah'ın bonservisinin yüzde 60'ına sahip olan sarı-kırmızlılar, Emre Demir için menajeri Ahmet Bulut'un daha yüksek bir teklif getirebileceğini düşünüyor.



Emre Demir, Süper Lig tarihinin gol atan en genç oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor. 16 yaşındaki futbolcu, 9 Kasım 2019 tarihinde Kayseri'nin G.Birliği'ne 2-1 yenildiği maçta ağları sarsmıştı.

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