Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'a iki kötü haber birden!

'a iki kötü haber birden!

Son dakika haberleri... Takımın başına Sergen Yalçın geldikten sonra çıkışa geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da şimdiden başladı. Ancak siyah beyazlılara 2 kötü haber birden geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.7.2020 17:29 ABONE OL
Beşiktaş'a iki kötü haber birden!

Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Beşiktaş'a iki kötü haber birden geldi. Siyah-beyazlı takım Monaco ile yol ayrımına gelen Polonyalı stoper Kamil Glik'i listesine almıştı.

Sky Sport'ta yer alan habere göre 32 yaşındaki savunmacı Benevento ile anlaşmaya vardı. Transfer görüşmelerinde tek pürüzün, Benevento'nun 2.5 milyon Euro önerdiği deneyimli isim için Fransız temsilcisinin 3.5 milyon Euro bonservis talep ettiği bildirildi.

LUCA CALDIROLA'NIN SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR
Öte yandan aynı haberde Beşiktaş'ın ilgilendiği bir diğer isim de açıklandı. Fotomaç'ın derlediği habere göre Benevento forması giyen 29 yaşındaki stoper Luca Caldirola'yı gündemine alan siyah-beyazlılar beklemediği bir gelişme ile karşılaştı. İtalyan ekibinin oyuncuyu bırakmak istemediği ve bu nedenle sözleşme uzatma görüşmelerine başladığı kaydedildi. Deneyimli futbolcuyla Rus ekibi Spartak Moskova'nın da ilgilendiği aktarıldı.

Beşiktaş'ın Bernard Mensah teklifi belli oldu!

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Sigaraya zam geldi mi? 4 Temmuz 2020 En düşük ve en pahalı sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL?
Son Dakika Haber: 2020 Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu! Enflasyon rakamları açıklandı! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu?
SON DAKİKA HABERİ- Survivor Cemal Can ile Sercan kol kola yemeğe çıktı! Survivor Nisa hayranları eleştiri yağmuruna tuttu!
Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesinden çarpıcı koronavirüs açıklaması! Yaz aylarında görülen belirtiler...
Yunanlılar Türkleri mumla arıyor: 1 Türk, 7 Avrupalıya bedel!
İstanbul'da ele geçirilen çok sayıda 'yasaklı' hayvan Gaziantep'e getirildi...
TÜGVA Ayasofya dijital halı dokuması nasıl ve nereden yapılır? Ayasofya 1 milyon imza kampanyası ile TÜGVA dijital halı çağrısı yapıldı!
Son Dakika Haber- Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 4-5 Temmuz 2020 bu hafta sonu ile bugün sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı?
Son Dakika Haberi: Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u darp ettiği geceyle ilgili tanık ifadesi ortaya çıktı! Erdem Lütfü Oraylı: Üstündeki kanlı tişörtü çıkarttı...
Son dakika: Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu, uzaktan eğitim devam mı edecek? YÖK 2020 Üniversiteler ne zaman açılacak?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'a iki kötü haber birden!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA