Süper Lig puan durumu ile 30. hafta fikstürü: 5 Temmuz 2020 Süper Lig puan durumu nasıl, bugün hangi maçlar var?

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puan durumu ile 30. hafta fikstürü: 5 Temmuz 2020 Süper Lig puan durumu nasıl, bugün hangi maçlar var?

puan durumu 30. Hafta maçlarının oynanmasıyla beraber şekillenmeye devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzunca bir süre oynanmayan maçların başlamasının ardından futbolseverler özlemini duydukları mücadeleleri şimdilik Tv ekranlarından takip ediyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Malatyaspor – , gücü – , ve son olarak maçlarının oynanması ile ligin puan durumunda değişimler oldu. Peki, 5 Temmuz Süper Lig puan durumu nasıl? İşte Süper Lig 30. Hafta fikstürü ile detaylar!

Giriş Tarihi: 5.7.2020 01:21 Son Güncelleme: 5.7.2020 01:22 ABONE OL
Süper Lig puan durumu ile 30. hafta fiktürü: 5 Temmuz 2020 Süper Lig puan durumu nasıl, bugün hangi maçlar var?

30. Hafta maçları devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün gerçekleşen mücadeleler futbol severler tarafından yakından takip edilirken günün son maçı maçında sarı lacivertli takım galip gelmişti. Gerçekleşen karşılaşmalar ile beraber puan tablosu üzerinde de değişimler oldu. Peki, 5 Temmuz Süper Lig fikstürü ile bugün hangi maçlar var? Süper Lig puan durumu ve tüm detaylar…

5 TEMMUZ SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU İLE 30. HAFTA FİKSTÜRÜ!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. Maçların koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynandığı bilinirken öte yandan geçtiğimiz gün gerçekleşen Malatyaspor – , gücü – , ve son olarak Fenerbahçe – Göztepe maçları sonuçlandı, ligde puan durumu ise değişti. Son durum ise futbolseverler tarafından merak ediliyor…

Süper Lig puan durumu ile 30. hafta fiktürü: 5 Temmuz 2020 Süper Lig puan durumu nasıl, bugün hangi maçlar var?

SÜPER LİG 30. HAFTA FİKSTÜRÜ

  • 03.07.2020 21:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 1GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
  • 04.07.2020 18:30 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 0 - 0GENÇLERBİRLİĞİ
  • 04.07.2020 18:30 MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 4AYTEMİZ ALANYASPOR
  • 04.07.2020 21:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 0 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
  • 04.07.2020 21:00 FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 GÖZTEPE A.Ş.
  • 05.07.2020 18:30 KASIMPAŞA A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
  • 05.07.2020 21:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
  • 05.07.2020 21:00 GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
  • 06.07.2020 21:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

Süper Lig puan durumu ile 30. hafta fiktürü: 5 Temmuz 2020 Süper Lig puan durumu nasıl, bugün hangi maçlar var?

SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU!

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Süper Lig puan durumu ile 30. hafta fikstürü: 5 Temmuz 2020 Süper Lig puan durumu nasıl, bugün hangi maçlar var?
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