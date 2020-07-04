Süper Lig puan durumu ile 30. hafta fikstürü: 5 Temmuz 2020 Süper Lig puan durumu nasıl, bugün hangi maçlar var?

Süper Lig 30. Hafta maçları devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün gerçekleşen mücadeleler futbol severler tarafından yakından takip edilirken günün son maçı Fenerbahçe – Göztepe maçında sarı lacivertli takım galip gelmişti. Gerçekleşen karşılaşmalar ile beraber puan tablosu üzerinde de değişimler oldu. Peki, 5 Temmuz Süper Lig fikstürü ile bugün hangi maçlar var? Süper Lig puan durumu ve tüm detaylar…

5 TEMMUZ SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU İLE 30. HAFTA FİKSTÜRÜ!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. Maçların koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynandığı bilinirken öte yandan geçtiğimiz gün gerçekleşen Malatyaspor – Gençlerbirliği, Ankara gücü – Alanyaspor, Antalyaspor – Başakşehir ve son olarak Fenerbahçe – Göztepe maçları sonuçlandı, ligde puan durumu ise değişti. Son durum ise futbolseverler tarafından merak ediliyor…