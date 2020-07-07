Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu tarihe geçti

Gençlerbirliği karşısında ikinci yarıda oyuna girip maçın gidişatını değiştiren Emre Belözoğlu, tarihe geçen bir performans sergiledi.

81'de attığı golle skoru 1-1'e getiren 40 yaşındaki efsane isim, bu sezon ligde ikinci kez ağları havalandırırken, 2020 yılındaki ilk golünü kaydetti.

1980 doğumlu Emre Belözoğlu böylece Süper Lig tarihinde dört farklı on yılda gol atan ilk oyuncu oldu.

Tecrübeli oyuncu; 1990'lar, 2000'ler, 2010'lardan sonra 2020'de de gol atmayı başardı.

Fenerbahçe Ankara'da 1 puanı Emre ile kurtardı! Gençlerbirliği 1-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)

MAÇ SONU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Tecrübeli futbolcu zorlu karşılaşmanın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri...

"Hatalar yaptık. Ders almak için 3 haftamız var. Hep beraber uğraşacağız. Allah nasip ederse, sağ salim bu sezonu bitirip, Fenerbahçe camiasının mutlu olacağı bir takım oluşturmak hedefimiz.

Gündeme gelmek istemiyorum. Futbolu çok seviyorum. Ciddi bir süreç var önümüzde. Kendi içimizdeki sıkıntıları çözmemiz lazım. Fenerbahçeliler buna inansın. Başkanıma inanıyoruz. Benim üzerimden bir gündem olsun istemiyorum! Zararım hiç olsun istemem. Benim kaderim olmuş, ya kahraman ilan ediliyoruz, ya hain ilan ediliyoruz."