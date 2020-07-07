Emre Bol'dan flaş sözler! Emre Belözoğlu ve Ersun Yanal...
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Emre Bol'dan flaş sözler! Emre Belözoğlu ve Ersun Yanal... 07.07.2020 | 21:07
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Fenerbahçe'ye orta sahasından büyük katkı 06.07.2020 | 16:06
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe Gençlerbirliği deplasmanından Emre Belözoğlu'nun kaydettiği golle 1 puanla döndü. Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan A Spor Yorumcusu Emre Bol, Emre Belözoğlu ve Ersun Yanal hakkında flaş ifadelerde kullandı. İşte Bol'un sözleri...