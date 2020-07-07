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'da yeni kaptan o olacak! Sürpriz isim

yenilgisiyle birlikte gözünü tamamen yeni sezona çeviren 'da, flaş gelişmeler yaşanacak. , tam 11 isim için teklif gelirse satılabilir raporu verdi. Tecrübeli teknik adam Galatasaray'ın gelecek sezonki kaptanı konusunda da oldukça sürpriz bir karar aldı. İşte o isim ve Galatasaray'dan ayrılacaklar...

Giriş Tarihi: 7.7.2020 10:11 Son Güncelleme: 7.7.2020 10:16 ABONE OL
Galatasaray'da yeni kaptan o olacak! Sürpriz isim

Sarı-kırmızılılar art arda 2 şampiyonluğun ardından sezon başında birbirinden ünlü yıldızları kadrosuna katmıştı. Steven Nzonzi, Jean Michel Seri, gibi kariyeri parlak yıldızlardan fazla fayda gelmemişti.

Galatasaray'da yeni kaptan o olacak! Sürpriz isim

Özellikle Nzonzi ve Babel büyük hayal kırıklığı olurken de "Oyuncuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız" diyerek gelecek sezonla ilgili ilk sinyali çakmıştı.

Galatasaray'da yeni kaptan o olacak! Sürpriz isim

Pandemi sebebiyle gelirlerin iyice düşmesiyle beraber Aslan maliyeti daha düşük, daha genç ama 'ateş' gibi bir takım oluşturacak.

Galatasaray'da yeni kaptan o olacak! Sürpriz isim

ÖNCELİK SATIŞTA

ilk planda pahalı takımının maliyetini düşürmeye çalışacak. Bunun için de ne yapacakları belirsiz Feghouli, satılmaya çalışılacak.

Galatasaray'da yeni kaptan o olacak! Sürpriz isim

7 milyon euro almasına rağmen sık sakatlanan Falcao da elden çıkarılacak. Faydasız olduğu için gönderilen Babel'in de en azından yine kiralık olarak takımdan ayrılması isteniyor.

Galatasaray'da yeni kaptan o olacak! Sürpriz isim

için yetersiz görülen , Şener, Linnes, , Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Sekidika da gidebilir.

Galatasaray'da yeni kaptan o olacak! Sürpriz isim

GENÇLER GELECEK

Cimbom, planlamasını maliyeti ve yaşı uygun isimler üzerine kuruyor. Bu sezon generalin çok, askerin az olduğu takım ciddi sıkıntılar yaşamıştı.

Galatasaray'da yeni kaptan o olacak! Sürpriz isim

hem yetenekli hem de savaşçı oyuncular istiyor. Bunun için de Aslan birkaç özel isim hariç transferde daha çok genç futbolculara yönelecek.

Galatasaray'da yeni kaptan o olacak! Sürpriz isim

Böylece hem sahada daha hırslı bir olacak hem de gelecek yılların iskeleti hazırlanacak.

Galatasaray'da yeni kaptan o olacak! Sürpriz isim

bu dönemde altyapıdan yeni yetenekleri de çıkartacak. Kulüp bu şekilde mali yönden de düzlüğe çıkacak.

Galatasaray'da yeni kaptan o olacak! Sürpriz isim

KAPTAN ARDA

transferde gençlere yönelecek ancak bu sezon Muslera'nın yokluğunda saha içi lideri eksikliği görüldü. Bu sebeple kulübü bilen, sahiplenen tecrübeli bir isim mutlaka kadroya katılacak.

Galatasaray'da yeni kaptan o olacak! Sürpriz isim

Bu isim de olacak. 33 yaşındaki futbolcuya Muslera ile birlikte kaptanlık verilecek. Fotomaç'ın haberine göre Arda'nın sonrasında ise 'in yardımcısı olacağı belirtiliyor.

Galatasaray'da yeni kaptan o olacak! Sürpriz isim
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Galatasaray'da yeni kaptan o olacak! Sürpriz isim
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