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'tan hakem eleştirisi!

Süper Lig'in 31. haftasında Medipol sahasında Denizlispor'u ağırladı ve rakibini 2-0'lık skorla geçti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü , hakeme eleştiride bulundu. İşte Buruk'un sözleri...

Giriş Tarihi: 8.7.2020 00:19 Son Güncelleme: 8.7.2020 00:20 ABONE OL
Okan Buruk'tan hakem eleştirisi!

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kazandıkları Denizlispor maçının ardından iddialı açıklamalar yaptı.

Şampiyonluğa konsantre olduklarını ifade eden Okan Buruk, "Son haftalar ve çok zor maçlar, küme düşme hattındaki takımlar ile oynuyoruz. Denizlispor'u gördünüz, harika oynadı, mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Özellikle takımının oyunundan, isteğinden ve konsantrasyonundan memnunum. Şampiyonluğa inandık ve son ana kadar mücadelemiz olacak" dedi.

"DEMBA BA'YA YAPILAN HAREKET PENALTI"
Demba Ba'ya yapılan hareketin penaltı olması gerektiğini savunan Buruk, "Maçın ilk yarısında Demba Ba'ya yapılan %100 penaltı vardı ama verilmedi. Bu tartışmaya kapalı bir konu ama hakem, VAR'a gitme ihtiyacı bile duymadı. Hakemin verdiği kararlar tartışılır, iki takım da kazanmak istedi ve bu yönde mücadele etti" şeklinde konuştu.

"TELAŞ YAPMADAN OYNAMALIYIZ"
Başakşehir'in sakin oynamak zorunda olduğunun altını çizen Buruk, "Son 3 maç ve hata yapmak istemiyoruz. Zaman zaman gol atma baskısı sıkıntı yaratıyor. Bizim normal oynamamız, telaş yapmadan, sakince oynamamız gerekiyor. Futbolcularımızla da bunları konuştuk. 3 maçımız da aynı sakinlikle oynamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"G.SARAY İLE 7 ŞAMPİYONLUK KAZANDIM"
Son olarak şampiyonlukla ilgili konuşan Buruk, "Futbolculuk kariyerimde Galatasaray ile 7 tane şampiyonluk kazandım ve şampiyonluğun ne demek olduğunu biliyorum. Başakşehir şu anda şampiyonluğa inandı ve kulüp olarak herkes elinden gelenin en iyisi yapıyor. Sempatik bir takımız ve aldığımız sonuçlar bizi daha da sempatik yaptı. Ligin en az kart gören takımıyız ve bu da bizi centilmen bir takım yaptı" dedi.

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Okan Buruk'tan hakem eleştirisi!
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