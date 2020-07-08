Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erol Bulut: Galatasaray'a dört atmak kolay değil

: 'a dört atmak kolay değil

'in 31'inci haftasında Aytemiz sahasında 'ı konuk etti. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan , "Galatasaray'a 4 gol atmak kolay değil ama daha fazla da olabilirdi. Ancak kazanmamıza rağmen istediğimiz oyunu oynamadık. Bu beni üzdü." dedi.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 00:12 ABONE OL
Erol Bulut: Galatasaray'a dört atmak kolay değil

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 4-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam, Galatasaray'a karşı iyi oynamadıklarını ancak buna rağmen daha farklı galip gelecek pozisyonlar yakaladıklarını söyledi.
Erol Bulut şu ifadeleri kullandı:

"DÖRT ATMAK KOLAY DEĞİL"

Bu maç seyircileri yanıltmasın. 4-1 kazandık ama iyi oynamadık. Biz bu oyunu oynamıyoruz. Biraz fazla geri yaslandık ve Galatasaray'ı bekledik. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Rakibin de pozisyonları vardı, onlar da atabilirdi. Şans bizden yanaydı. Galatasaray'a 4 gol atmak kolay değil ama daha fazla da olabilirdi. Ancak kazanmamıza rağmen istediğimiz oyunu oynamadık. Bu beni üzdü. Bazen böyle oluyor, ona rağmen 4-1 kazandık, mutluyuz.

Alanyaspor 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU

EN ÇOK OKUNANLAR

Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!
7 Temmuz Survivor kim elendi, adaya veda eden isim kim? Survivor kim elendi, SMS sıralaması nasıl?
SON DAKİKA - Usta oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti! Jale Aylanç kimdir, kaç yaşındaydı?
A101 9 Temmuz 2020 kataloğu Perşembe günü raflarda yerini alıyor! A101 aktüel indirimli fırsat ürünleri sizleri bekliyor!
Son dakika: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden altın fiyatları hakkında dikkat çekici açıklamalar
10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünlerde DEV İNDİRİM bu hafta! Akıllı bileklik, Drone ve birçok ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda!
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2020 LGS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
Altındaki yükseliş durdurulamıyor: Rekorunu tazeledi! Altın fiyatlarına uzmanlar ne diyor?
Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı kenara fırlattı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erol Bulut: Galatasaray'a dört atmak kolay değil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA